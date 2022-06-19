В Киеве возобновляют движение авто еще двумя мостами
Воскресенье, 19 июня 2022, 16:53
В Киеве возобновляют с понедельника 20 июня движение автомобилей по мостам Патона и Метро.
Источник: telegram-канал киевского городского головы Виталия Кличко
Прямая речь Кличко: "В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона.
Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам быстрой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом".
Детали: Кроме этого, в столице уже разрешено автомобильное движение по Южному, Дарницкому и Северному мостам.
Местные власти предоставит дополнительные разъяснения относительно возобновления движения общественного транспорта по этим мостам с учетом возобновления автомобильного сообщения.
Предыстория:
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- В начале широкомасштабного вторжения мосты через Днепр в Киев заблокировали. Их охраняли усиленные патрули Вооруженных сил Украины и Нацгвардии.
- Третьего марта разрешили движение автомобилей через Дарницкий и Северный мосты.
- 30 марта для автобусов, а с 4 апреля и для метрополитена открыли движение по Южному мосту.
- 11 апреля киевские местные власти возобновили движение автомобилей через Южный мост.
- 21 апреля возобновили движение поездов метрополитена в наземной части красной ветви, включительно с мостом Метро.