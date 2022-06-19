Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве возобновляют движение авто еще двумя мостами

Денис КарловскийВоскресенье, 19 июня 2022, 16:53
мост патона. фото: анна бобырева

В Киеве возобновляют с понедельника 20 июня движение автомобилей по мостам Патона и Метро.

Источник: telegram-канал киевского городского головы Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона.

Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам быстрой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом".

Детали: Кроме этого, в столице уже разрешено автомобильное движение по Южному, Дарницкому и Северному мостам.

Местные власти предоставит дополнительные разъяснения относительно возобновления движения общественного транспорта по этим мостам с учетом возобновления автомобильного сообщения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В начале широкомасштабного вторжения мосты через Днепр в Киев заблокировали. Их охраняли усиленные патрули Вооруженных сил Украины и Нацгвардии.
  • Третьего марта разрешили движение автомобилей через Дарницкий и Северный мосты.
  • 30 марта для автобусов, а с 4 апреля и для метрополитена открыли движение по Южному мосту.
  • 11 апреля киевские местные власти возобновили движение автомобилей через Южный мост.
  • 21 апреля возобновили движение поездов метрополитена в наземной части красной ветви, включительно с мостом Метро.

Темы: КиевВиталий КличкоКГГАавто
Главное сегодня

Россия препятствует своим вооруженным силам в войне в Украине – ISW

Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы

Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт

Зеленский: Начинается историческая неделя, ожидаем усиления вражеской активности

Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

Все новости...
Киев
Убрать с карты Киева имперские названия. Как сделать это качественно
Под Киевом слышали взрывы, сработала ПВО – глава ОВА
Кличко пообещал уберечь Протасов Яр от застройки в память о Ратушном
Последние новости
06:15
УЗ назначила эвакуационный поезд из Покровска во Львов
05:16
Посол сообщил, когда Болгария сможет получать азербайджанский газ в полном объеме
04:17
Парламентские выборы во Франции: Макрон потерял свое большинство
03:31
Россия препятствует своим вооруженным силам в войне в Украине – ISW
02:36
Враг пополнил состав корабельной группировки в Черном море – ОК "Юг"
01:55
На юге ВСУ уничтожили 28 оккупантов и вражескую военную технику
01:25
фото, видеоВо Львове горела церковь УПЦ МП
00:48
Польша давно находится "под прицелом России" – спецслужбы
00:12
Восток: ВСУ уничтожили 14 оккупантов, вражеские тягачи и САУ
00:00
Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу россиян и их опорный пункт
Все новости...