В Киеве возобновляют движение авто еще двумя мостами

В Киеве возобновляют с понедельника 20 июня движение автомобилей по мостам Патона и Метро.

Источник: telegram-канал киевского городского головы Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона.

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Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам быстрой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом".

Детали: Кроме этого, в столице уже разрешено автомобильное движение по Южному, Дарницкому и Северному мостам.

Местные власти предоставит дополнительные разъяснения относительно возобновления движения общественного транспорта по этим мостам с учетом возобновления автомобильного сообщения.

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