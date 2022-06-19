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Спецпредставник ЄС з прав людини відвідав Бучу й Ірпінь

Денис КарловськийНеділя, 19 червня 2022, 21:45
Спецпредставник ЄС з прав людини відвідав Бучу й Ірпінь
Гілмор з Нєбитовим на уламках Романівського мосту в Ірпені. фото: пресслужба нпу

Спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Еймон Гілмор відвідав зруйновані будинки та місця катувань людей у Бучі й Ірпені.

Джерело: пресслужба Національної поліції України з коментарями Гілмора й начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова

Пряма мова Гілмора: "Для мене честь зустрітись сьогодні з представниками Національної поліції України. Увесь світ був шокований російською агресією в Україні, жорстокістю цих злочинів і Європейський Союз нині підтримує Україну. 

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Ми докладемо усіх зусиль, аби винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності. Україна – частина європейської родини. Україна належить до Євросоюзу".

Пряма мова Нєбитова: "Для нас надзвичайно важливо, що керівництво Євросоюзу і інших цивілізованих країн на власні очі бачить  що таке цей "русский мир". Ми  прагнемо максимально широко донести європейській спільноті масштаб воєнних злочинів Російської Федерації на Київщині,  аби жорстока агресія армії РФ в нашій державі була покарана"

Деталі: Спецпредставник ЄС відвідав зруйновану будівлю Ірпінського міського відділу поліції, підірваний Романівський міст, який сполучав Ірпінь з Києвом, місце масового поховання в Бучі та зруйновані будинки, в яких російські окупанти коїли злочини.

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У ході робочої зустрічі порушували питання допомоги постраждалим від російської окупації, розслідування воєнних злочинів росіян на Київщині та порушення міжнародного гуманітарного права.

Гілмор перебуває в Україні з кількаденним візитом, аби особисто відвідати місця скоєння воєнних злочинів, зібрати доказову базу та поспілкуватися з представниками української влади щодо міжнародного розслідування порушення прав людини російськими окупантами. 

Передісторія: 

  • Гілмор вперше відвідував Україну в жовтні 2021 року.
  • 12 червня незалежна міжнародна комісія ООН відвідала деокуповані території Київщини, щоби зібрати докази скоєння злочинів російських окупантів.
  • Правоохоронці продовжують знаходити поховання, переважно мирних мешканців, на території Київської області, яка перебувала під російською окупацією. Більше 200 тіл цивільних осіб, які знайшли в масових похованнях, досі не ідентифіковано.
  • Поліція знайшла на Київщині тіла 1314 цивільних осіб, убитих російськими окупантами.

Теми: ІрпіньБучадеокупаціяЄС
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