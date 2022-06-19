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Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень

Денис КарловскийВоскресенье, 19 июня 2022, 21:45
гилмор с небытовым на руинах романовского моста в ирпене. фото: пресс-служба нпу

Специальный представитель Европейского Союза по правам человека Эймон Гилмор посетил разрушенные дома и места пыток людей в Буче и Ирпене.

Источник: пресс-служба Национальной полиции Украины с комментариями Гилмора и начальника полиции Киевской области Андрея Небытова

Прямая речь Гилмора: "Для меня честь встретиться сегодня с представителями Национальной полиции Украины. Весь мир был в шоке от российской агрессии в Украине, жестокостью этих преступлений и Европейский Союз сейчас поддерживает Украину.

Мы приложим все усилия, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности. Украина – часть европейской семьи. Украина должна быть в Евросоюзе".

Прямая речь Небытова: "Для нас чрезвычайно важно, что руководство Евросоюза и других цивилизованных стран собственными глазами видит, что такое этот "русский мир". Мы стремимся максимально широко донести европейскому сообществу масштаб военных преступлений Российской Федерации в Киевской области, чтобы жестокая агрессия армии РФ в нашем государстве была наказана".

Детали: Спецпредставитель ЕС посетил разрушенное здание Ирпенского городского отдела полиции, взорванный Романовский мост, соединявший Ирпень с Киевом, место массового захоронения в Буче и разрушенные дома, в которых российские оккупанты совершали преступления.

В ходе рабочей встречи поднимались вопросы помощи пострадавшим от российской оккупации, расследование военных преступлений россиян в Киевской области и нарушение международного гуманитарного права.

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Гилмор приехал в Украину на несколько дней, чтобы лично посетить места совершения военных преступлений, собрать доказательную базу и пообщаться с представителями украинской власти по поводу международного расследования нарушения прав человека российскими оккупантами.

Предыстория:

  • Гилмор впервые посетил Украину в октябре 2021 года.
  • 12 июня независимая международная комиссия ООН посетила деоккупированные территории Киевской области, чтобы собрать доказательства совершения преступлений российских оккупантов.
  • Правоохранители продолжают находить захоронения, преимущественно мирных жителей, на территории Киевской области, находившейся под российской оккупацией. Более 200 тел нашедших в массовых захоронениях гражданских лиц до сих пор не идентифицированы.
  • Полиция нашла в Киевской области тела 1314 гражданских лиц, убитых российскими оккупантами.

Темы: ИрпеньБучадеоккупацияЕС
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