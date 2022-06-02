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Естонія дасть дозвіл на роботу білорусам і росіянам, яких пустила з "гуманітарних міркувань"

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 16:21

Уряд Естонії дозволить видавати візи для роботи та підприємницької діяльності, а також термінові посвідки на проживання громадянам Росії та Білорусі, яких пустили в країну  з гуманітарних міркувань.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, повідомила пресслужба естонського уряду.

Поправки до постанови про санкції дозволять як виняток працювати в Естонії також акредитованим у МЗС російським та білоруським журналістам, наприклад з Associated Press.

Виняток поширюється також на тих білоруських громадян, яким департамент поліції та прикордонної охорони видав довгострокову візу для роботи у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

З гуманітарних міркувань візи громадянам Росії та Білорусі видаються в тому випадку, якщо після повернення на батьківщину є реальна загроза для їхнього життя і здоров'я.

Як повідомлялося, уряд Німеччини хоче полегшити в'їзд до країни критикам Кремля з Росії. 

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