Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эстония разрешит работу белорусам и россиянам, которых пустила по "гуманитарным соображениям"

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 16:21

Правительство Эстонии позволит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство гражданам России и Беларуси, которых пустили в страну по гуманитарным соображениям.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

Поправки к постановлению о санкциях позволят в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным в МИД российским и белорусским журналистам, например, Associated Press.

Исключение распространяется также на тех граждан, которым департамент полиции и пограничной охраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Беларуси выдаются в том случае, если по возвращении на родину есть реальная угроза их жизни и здоровью.

Как сообщалось, правительство Германии хочет облегчить въезд в страну критикам Кремля из России.

Главное сегодня

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Все новости...
Последние новости
04:40
Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ
03:58
Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
03:10
Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
01:53
Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
01:18
Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику
00:40
Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский
00:16
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за сутки
23:48
ВИДЕООккупанты прячутся за спинами "принудительно мобилизованных" из Донбасса – Зеленский
23:26
Медведев угрожает Украине ударами по центрам принятия решений из-за страха перед РСЗО
Все новости...