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Эстония разрешит работу белорусам и россиянам, которых пустила по "гуманитарным соображениям"

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 16:21

Правительство Эстонии позволит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство гражданам России и Беларуси, которых пустили в страну по гуманитарным соображениям.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

Поправки к постановлению о санкциях позволят в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным в МИД российским и белорусским журналистам, например, Associated Press.

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Исключение распространяется также на тех граждан, которым департамент полиции и пограничной охраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Беларуси выдаются в том случае, если по возвращении на родину есть реальная угроза их жизни и здоровью.

Как сообщалось, правительство Германии хочет облегчить въезд в страну критикам Кремля из России.

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