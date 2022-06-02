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Глави МЗС США та Британії обговорили подальшу допомогу Україні

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 22:22

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс обговорили подальшу допомогу Україні, включно з питанням РСЗВ та блокади Росією чорноморських портів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми погодилися, що маємо зберігати рішучість у питанні санкцій, надавати Україні військову підтримку - у тому числі реактивні системи залпового вогню, та зупинити Росію, щоб вона не використовувала загрозу голоду як зброю, завдаючи шкоди найбіднішим країнам світу", - розповіла про розмову Ліз Трасс.

Блінкен зі свого боку зазначив, що обговорювали подальшу підтримку України та варіанти рішення щодо продовольчої кризи.

"США та Британія тісно співпрацюють для того, щоб мінімізувати глобальний вплив війни, яку президент Путін почав за своїм вибором", - зазначив він.

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Нагадаємо, днями західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Британія хоче передати Україні РСЗВ M270 з дальністю 80 км.

США 1 червня офіційно оголосили новий пакет допомоги для України, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.

Теми: СШАВелика Британіязброя
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