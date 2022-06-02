Глави МЗС США та Британії обговорили подальшу допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс обговорили подальшу допомогу Україні, включно з питанням РСЗВ та блокади Росією чорноморських портів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми погодилися, що маємо зберігати рішучість у питанні санкцій, надавати Україні військову підтримку - у тому числі реактивні системи залпового вогню, та зупинити Росію, щоб вона не використовувала загрозу голоду як зброю, завдаючи шкоди найбіднішим країнам світу", - розповіла про розмову Ліз Трасс.

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Spoke with @SecBlinken The 🇬🇧 & 🇺🇸 are working with our allies to support Ukraine against Putin’s illegal war.



We agreed we must:

➡️ Stand firm on sanctions

➡️ Back Ukraine with military support inc MLRS

➡️ Stop Russia from weaponising hunger & harming the world’s poorest pic.twitter.com/q1yCqG8JZT — Liz Truss (@trussliz) June 2, 2022

Блінкен зі свого боку зазначив, що обговорювали подальшу підтримку України та варіанти рішення щодо продовольчої кризи.

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"США та Британія тісно співпрацюють для того, щоб мінімізувати глобальний вплив війни, яку президент Путін почав за своїм вибором", - зазначив він.

Нагадаємо, днями західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Британія хоче передати Україні РСЗВ M270 з дальністю 80 км.

США 1 червня офіційно оголосили новий пакет допомоги для України, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.