Глави МЗС США та Британії обговорили подальшу допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс обговорили подальшу допомогу Україні, включно з питанням РСЗВ та блокади Росією чорноморських портів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми погодилися, що маємо зберігати рішучість у питанні санкцій, надавати Україні військову підтримку - у тому числі реактивні системи залпового вогню, та зупинити Росію, щоб вона не використовувала загрозу голоду як зброю, завдаючи шкоди найбіднішим країнам світу", - розповіла про розмову Ліз Трасс.

Spoke with @SecBlinken The 🇬🇧 & 🇺🇸 are working with our allies to support Ukraine against Putin’s illegal war.



We agreed we must:

➡️ Stand firm on sanctions

➡️ Back Ukraine with military support inc MLRS

➡️ Stop Russia from weaponising hunger & harming the world’s poorest pic.twitter.com/q1yCqG8JZT