У Сєвєродонецьку бої вже точаться у промзоні – Гайдай 

У Сєвєродонецьку Луганської області бої з російськими загарбниками уже точаться в промзоні міста, українські захисники контролюють лише територію заводу "Азот".

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Вкрай важка ситуація по всій лінії Луганського фронту. Констатуємо, що орки розпочинають широкомасштабний наступ в нашій області, вони накопичили достатню кількість резервів і сьогодні (20 червня - ред.) у вогні всі вільні населені пункти області.

У Сєвєродонецьку бої тривають вже у промзоні, українські війська контролюють лише територію заводу "Азот".

Деталі: За словами Гайдая, окупанти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами.

Весь день потерпає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Наразі кількість жертв встановити неможливо.

Водночас, глава ОВА повідомив, що українські захисники не знаходяться в оточенні і наносять суттєвих втрат ворогу: "Лікарні та морги на окупованих територіях переповнені рашистами".

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