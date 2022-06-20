В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай

В Северодонецке Луганской области бои с российскими захватчиками уже проходят в промзоне города, украинские защитники контролируют только территорию завода "Азот".

Источник: председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня (20 июня – ред.) в огне все свободные населенные пункты области.

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В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот".

Детали: По словам Гайдая, оккупанты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

Весь день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Сейчас количество жертв установить невозможно.

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В то же время, глава ОВА сообщил, что украинские защитники не находятся в окружении и наносят существенные потери врагу: "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами".

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