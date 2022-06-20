Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай

Алена МазуренкоПонедельник, 20 июня 2022, 20:16
В Северодонецке бои уже ведутся в промзоне – Гайдай
ПОСЛЕДСТВИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СЕВЕРОДОНЕЦКЕ 30 МАЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

В Северодонецке Луганской области бои с российскими захватчиками уже проходят в промзоне города, украинские защитники контролируют только территорию завода "Азот".

Источник: председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Крайне тяжелая ситуация по всей линии Луганского фронта. Констатируем, что орки начинают широкомасштабное наступление в нашей области, они накопили достаточное количество резервов и сегодня (20 июня – ред.) в огне все свободные населенные пункты области.

Реклама:

В Северодонецке бои продолжаются уже в промзоне, украинские войска контролируют только территорию завода Азот".

Детали: По словам Гайдая, оккупанты наступают вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", близкие к ней населенные пункты под постоянными обстрелами.

Весь день страдает от массированных российских обстрелов Лисичанск. Сейчас количество жертв установить невозможно.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, глава ОВА сообщил, что украинские защитники не находятся в окружении и наносят существенные потери врагу: "Больницы и морги на оккупированных территориях переполнены рашистами".

Читайте также: Напоминает страшный "Контрстрайк": командир батальона рассказал о боях в Северодонецке

ССО рассказали, как бойцы держат Северодонецк

Темы: СеверодонецкЛуганская областьоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ВСУ отразили штурм на Северодонецком и Славянском направлениях – сводка Генштаба
ISW: Партизаны мешают России закрепляться на оккупированных территориях
МИД Литвы объяснил российскому послу ограничение транзита в Калининградскую область
Верещук призвала жителей Херсонщины выезжать через оккупированный Крым
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: