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Українські бійці втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька - глава ОВА

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 червня 2022, 10:13
Українські бійці втратили контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька - глава ОВА

Сили оборони втратили контроль над смт Метьолкіне біля Сєвєродонецька, ворог посилив артилерійські й авіаційні обстріли Луганщини.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно росіяни гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки.

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Бої точаться в багатьох селищах навколо  Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру".

Деталі: За словами Гайдая, російські загарбники продовжують використовувати "повзучу" тактику - Луганщину знищують з усієї можливою зброї.

Водночас глава ОВА повідомляє, що триває "тиха" евакуація з Лисичанська - силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів.

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З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Що передувало: Про частковий успіх ворога у Метьолкіному внаслідок штурму Генштаб повідомляв увечері 18 червня.

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Теми: Луганська областьвійнаСєвєродонецьк
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