Дальше от российского: украинцы выбрали новые названия для улиц Киева
В приложении "Киев Цифровой" закончилось рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами.
Источник: сайт Киевского горсовета, депутат Киевсовета Ксения Семенова в Facebook
Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко: "В рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей".
Детали: Депутат Киевсовета Ксения Семенова отметила, что "ожидаемо, большинство улиц совпадают с рекомендациями экспертов".
Она привела несколько примеров новых названий столичных улиц:
- Пушкинская – Чикаленко,
- Льва Толстого – Украинских Героев,
- Московская – Князей Острожских,
- Смоленская – Семьи Бродских,
- Питерская – Лондонская,
- Волгоградская – Романа Ратушного.
В то же время, по словам Семеновой, есть и "разочарования". Например, то, что вместо названия улицы в честь Юлии Здановской, погибшей от рук россиян ученой, украинцы выбрали нейтральное название Научная.
Бондаренко сообщил, что полученные результаты переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии.
Впоследствии на основе экспертных выводов депутатский корпус горсовета будет принимать решения о переименовании городских объектов.
С результатами голосования можно ознакомиться по ссылке.
Они также нанесены на карту.
Предыстория:
- 15 июня в приложении Киев Цифровой началось электронное голосование за переименование улиц столицы, которые носят названия, связанные со страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью.
- Ранее сообщалось, что киевские власти готовятся переименовать улицы, связанные со страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью, а также убрать памятники и памятные знаки, связанные с РФ и СССР.
- В начале мая Киевский городской совет решил продлить срок сбора предложений по переименованию улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе и станций метрополитена, которые имеют названия, связанные с Россией и Беларусью, и сообщил, что решения будут принимать после голосования общины.
- 26 апреля в центре Киева снесли советский монумент "дружбы народов".
- 1 мая завершился первый этап сбора предложений по переименованию 5 станций метрополитена. По словам начальника метро Виктора Брагинского, свои идеи подали 18 812 желающих.
- Для следующего этапа рейтингования отобрали по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. А уже среди них выбрали самые популярные названия для переименования пяти станций подземки.