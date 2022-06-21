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Дальше от российского: украинцы выбрали новые названия для улиц Киева

Ирина БалачукВторник, 21 июня 2022, 10:21
Дальше от российского: украинцы выбрали новые названия для улиц Киева
Фото pixabay.com

В приложении "Киев Цифровой" закончилось рейтинговое электронное голосование по переименованию городских объектов, названия которых связаны с Российской Федерацией и ее сателлитами.

Источник: сайт Киевского горсовета, депутат Киевсовета Ксения Семенова в Facebook

Прямая речь секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко: "В рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией. Граждане Украины активно участвовали в процессе переименования и отдали более 6,5 миллиона голосов за новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей".

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Детали: Депутат Киевсовета Ксения Семенова отметила, что "ожидаемо, большинство улиц совпадают с рекомендациями экспертов".

Она привела несколько примеров новых названий столичных улиц:

  • Пушкинская – Чикаленко,
  • Льва Толстого – Украинских Героев,
  • Московская – Князей Острожских,
  • Смоленская – Семьи Бродских,
  • Питерская – Лондонская,
  • Волгоградская – Романа Ратушного.

В то же время, по словам Семеновой, есть и "разочарования". Например, то, что вместо названия улицы в честь Юлии Здановской, погибшей от рук россиян ученой, украинцы выбрали нейтральное название Научная.

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Бондаренко сообщил, что полученные результаты переданы в Киевсовет для дальнейшего рассмотрения экспертной комиссии.

Впоследствии на основе экспертных выводов депутатский корпус горсовета будет принимать решения о переименовании городских объектов.

С результатами голосования можно ознакомиться по ссылке.

Они также нанесены на карту.

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Темы: Киеввойнадерусификация
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