В Украине готовятся запретить еще 7 пророссийских партий – Минюст

В Украине уже запретили 10 пророссийских партий, еще по 7 – дела находятся в суде.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя министра юстиции Валерию Коломиец

Прямая речь Коломиец: "11 из них (из 17 судебных исков относительно запрета деятельности пророссийских партий – ред.) – во исполнение решения СНБО, 5 – в связи с получением информации от СБУ о преступной деятельности этих политических сил, в том числе за помощь оккупанту. И одна партия, название которой отличается от названия территориальных представительств – партия "Русь Единая", ее территориальные подразделения называются "Политики Путина". Мы уже год рассматриваем это дело".

Детали: Замминистра отметила, что ни одна из запрещенных партий не обжаловала решение суда.

В то же время она выразила уверенность, что большинство, если не все, будут обжаловать – у партий для этого еще есть по 20 дней.

Предыстория:

В Украине запрещены партии "Оппозиционный блок", "Социалистическая партия", "Наши", "Держава", "Блок Владимира Сальдо", Партия справедливости и развития, Социалистическая партия Украины, "Левая оппозиция", Партия Шария, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь".

14 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.