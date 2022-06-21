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В Украине готовятся запретить еще 7 пророссийских партий – Минюст

Ирина БалачукВторник, 21 июня 2022, 15:17
В Украине готовятся запретить еще 7 пророссийских партий – Минюст
Фото pixabay.com

В Украине уже запретили 10 пророссийских партий, еще по 7 – дела находятся в суде.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заместителя министра юстиции Валерию Коломиец

Прямая речь Коломиец: "11 из них (из 17 судебных исков относительно запрета деятельности пророссийских партий – ред.) – во исполнение решения СНБО, 5 – в связи с получением информации от СБУ о преступной деятельности этих политических сил, в том числе за помощь оккупанту. И одна партия, название которой отличается от названия территориальных представительств – партия "Русь Единая", ее территориальные подразделения называются "Политики Путина". Мы уже год рассматриваем это дело".

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Детали: Замминистра отметила, что ни одна из запрещенных партий не обжаловала решение суда.

В то же время она выразила уверенность, что большинство, если не все, будут обжаловать – у партий для этого еще есть по 20 дней.

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Темы: Украинавойнапартиисуд
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