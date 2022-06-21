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Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті – Резніков

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 15:51
Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті – Резніков
Фото з Facebook Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами уже на фронті.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова міністра оборони: "У нас поповнення! Перші Panzerhaubitze2000 – є. В українській артилерійський родині з’явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами".

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Деталі: Резніков підкреслив, що це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону.

ЗСУ вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar та Ph2000.

Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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