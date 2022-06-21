Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами уже на фронті.
Джерело: Резніков у Facebook
Пряма мова міністра оборони: "У нас поповнення! Перші Panzerhaubitze2000 – є. В українській артилерійський родині з’явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами".
Деталі: Резніков підкреслив, що це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону.
ЗСУ вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar та Ph2000.
Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.
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Передісторія:
- У квітні Україна отримала пропозицію на купівлю 100 самохідних гаубиць з Німеччини.
- 14 червня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що навчання українських солдатів на самохідних гаубицях Panzerhaubitze 2000 у Німеччині буде завершено "найближчим часом".
- Пізніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час засідання у форматі Контактної групи "Рамштайн" буде обговорюватися питання надання важкої зброї Україні країнами НАТО.