Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами уже на фронті.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова міністра оборони: "У нас поповнення! Перші Panzerhaubitze2000 – є. В українській артилерійський родині з’явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами".

Деталі: Резніков підкреслив, що це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону.

ЗСУ вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar та Ph2000.

Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.

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