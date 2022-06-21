Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецькі самохідні гаубиці вже на фронті – Резніков

Ірина БалачукВівторок, 21 червня 2022, 15:51
Фото з Facebook Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами уже на фронті.

Джерело: Резніков у Facebook

Пряма мова міністра оборони: "У нас поповнення! Перші Panzerhaubitze2000 – є. В українській артилерійський родині з’явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами".

Деталі: Резніков підкреслив, що це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону.

ЗСУ вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar та Ph2000.

Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.

Читайте також: Від "Джавелінів" до HIMARS. Еволюція поставок західної зброї на війні в Україні

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

Теми: НімеччинаУкраїназброя
Головне сьогодні

Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом

Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ

Зеленський підписав закон про ратифікацію Стамбульської конвенції

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні, її очолив мисливець за нацистами

Біля Лисичанська окупанти захопили ще два селища, ЗСУ відбили штурм – зведення Генштабу

До України прибув генпрокурор США

Усі новини...
Німеччина
Німецька Linde може вийти з проєкту з Газпромом щодо будівництва ЗПГ-заводу – ЗМІ
Німеччина підтвердила, що передасть Україні САУ Gepard і системи ППО IRIS-T
Словаччина поки не змогла домовитися з Німеччиною про постачання Україні танків
Останні новини
23:42
США вражені, що в Росії допускають можливість смертної кари для полонених американців
23:33
Зеленський закликає ЄС прийняти сьомий пакет санкцій проти Росії
23:15
ЗСУ посилюють захист на Луганщині й поступово звільняють Херсонщину – Зеленський
22:53
Сумщину атакували дрони-камікадзе: 4 поранених
22:19
Зеленський призначив нового члена Ради НБУ: що про нього відомо
22:12
У Маріуполі двоє окупантів підірвалися на міні - радник мера
21:54
Постпред України - Радбезу ООН: Давайте покінчимо з російським фашизмом
21:44
Повітряні сили знищили два склади боєприпасів ворога і помножили на нуль ракету РФ
21:28
Бюджет отримує 30% митних та 70% податкових надходжень від довоєнного рівня
21:23
Донеччина: за день росіяни вбили 1 й поранили 19 цивільних
Усі новини...