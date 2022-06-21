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Немецкие самоходные гаубицы уже на фронте – Резников

Ирина БалачукВторник, 21 июня 2022, 15:51
Немецкие самоходные гаубицы уже на фронте – Резников
Фото с Facebook Резникова

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами уже на фронте.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь министра обороны: "У нас пополнение! Первые Panzerhaubitze2000 – есть. В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами".

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Детали: Резников подчеркнул, что это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий украинскую оборону.

ВСУ уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar и Ph2000.

Резников поблагодарил немецких партнеров за поддержку и заявил, что Украина ожидает увеличения помощи.

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Темы: ГерманияУкраинаоружие
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