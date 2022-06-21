Немецкие самоходные гаубицы уже на фронте – Резников
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами уже на фронте.
Источник: Резников в Facebook
Прямая речь министра обороны: "У нас пополнение! Первые Panzerhaubitze2000 – есть. В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами".
Детали: Резников подчеркнул, что это уже 6-й вид артиллерии 155-мм калибра, усиливающий украинскую оборону.
ВСУ уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar и Ph2000.
Резников поблагодарил немецких партнеров за поддержку и заявил, что Украина ожидает увеличения помощи.
Читайте также: От "Джавелинов" до HIMARS. Эволюция поставок западного оружия на войне в Украине
Предыстория:
- В апреле Украина получила предложение на покупку 100 самоходных гаубиц из Германии.
- 14 июня министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что обучение украинских солдат на самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии будет завершено "в ближайшее время".
- Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время заседания в формате Контактной группы "Рамштайн" будут обсуждаться вопросы предоставления тяжелого оружия Украине странами НАТО.