Россияне бросают в подвалы работников захваченной ЗАЭС – мэр Энергодара

Мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов рассказал, что российские оккупанты бросают в подвалы работников захваченной Запорожской атомной станции.

Источник: проект Радио Свобода "Новости Приазовья"

Прямая речь: "Сейчас забирают людей прямо с атомной станции, говорят, что вас там кто-то сдал и бросают в подвалы. Таких уже не один десяток работников.

То есть люди остаются в городе, чтобы не было никаких ядерных проблем, безопасно эксплуатировали атомную станцию, под моральным и физическим давлением.

Партизан мало остается, даже молодежь уезжает из города. Кто будет эксплуатировать атомную стацию, вообще непонятно.

Предыстория: Ранее "Энергоатом" заявил, что на Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных, а также большое количество техники и взрывчатки, поэтому Украина не может обеспечить безопасность государству и миру, хотя и контролирует работу ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений ЗАЭС, что Россия хочет с 1 сентября поставить атомную электростанцию ​​под контроль Росатома.

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