У Білорусь привезли нові російські ЗРК "С-300"
Вночі 22 червня до Білорусі привезли нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300" – щонайменше 16 ракет, а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".
Джерело: Беларускі Гаюн, який відстежує пересування військової техніки територією Білорусі, в Telegram
Деталі: Моніторингова група зафіксувала, що вночі до аеропорту Гомеля прилетіли два Іл-76МД ПКС РФ, імовірно з Пскова.
Перший літак (реєстраційний номер RF-76650) прилетів о 3:30 22 червня, а другий (RA-78845) приземлився о 5:30.
Повідомляється, що вони привезли до Білорусі не менше 16 ракет для ЗРК "С-300", а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".
Журналісти зазначають, що ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів. Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули до аеропорту Гомеля пізно увечері 21 червня. Повідомляється, що коли тягачі проїжджали вул. Радянській у Гомелі, то на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.
Після розвантаження, о 6:25 та 8:00 літаки полетіли до Пскова. А техніка близько 8:30 залишила аеропорт і рушила у напрямку Речиці.
❗️A new batch of missile launchers for S-300 system was brought to Belarus at night.— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) June 22, 2022
This night, the Belarusian Hajun Project recorded the arrival of two IL-76MD of the Russian Aerospace Force at Gomel airport, presumably from Pskov.
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Передісторія:
- Білоруські війська не беруть прямої участі у війні з Україною. Водночас режим президента Росії Володимира Путіна використовує територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по Україні.
- Вторгнення російських військ 24 лютого в Україну відбувалося з території Росії і Білорусі.
- Журналісти і активісти постійно фіксують переміщення російської військової техніки у Білорусі.
- 10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".
- 15 червня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.
- 17 червня Лукашенко заявив, що розташував уздовж кордону за спиною у прикордонників десять підрозділів, щоби західні країни "не влізли".