У Білорусь привезли нові російські ЗРК "С-300"

Вночі 22 червня до Білорусі привезли нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300" – щонайменше 16 ракет, а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".

Джерело: Беларускі Гаюн, який відстежує пересування військової техніки територією Білорусі, в Telegram

Деталі: Моніторингова група зафіксувала, що вночі до аеропорту Гомеля прилетіли два Іл-76МД ПКС РФ, імовірно з Пскова.

Перший літак (реєстраційний номер RF-76650) прилетів о 3:30 22 червня, а другий (RA-78845) приземлився о 5:30.

Повідомляється, що вони привезли до Білорусі не менше 16 ракет для ЗРК "С-300", а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".

Журналісти зазначають, що ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів. Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули до аеропорту Гомеля пізно увечері 21 червня. Повідомляється, що коли тягачі проїжджали вул. Радянській у Гомелі, то на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 6:25 та 8:00 літаки полетіли до Пскова. А техніка близько 8:30 залишила аеропорт і рушила у напрямку Речиці.

❗️A new batch of missile launchers for S-300 system was brought to Belarus at night.

This night, the Belarusian Hajun Project recorded the arrival of two IL-76MD of the Russian Aerospace Force at Gomel airport, presumably from Pskov.

