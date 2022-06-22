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У Білорусь привезли нові російські ЗРК "С-300"

Ірина БалачукСереда, 22 червня 2022, 12:34
Тягачі з ракетами для С-300. Скриншот з відео

Вночі 22 червня до Білорусі привезли нову партію російських ракетних установок для ЗРК "С-300" – щонайменше 16 ракет, а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".

Джерело: Беларускі Гаюн, який відстежує пересування військової техніки територією Білорусі, в Telegram

Деталі: Моніторингова група зафіксувала, що вночі до аеропорту Гомеля прилетіли два Іл-76МД ПКС РФ, імовірно з Пскова.

Перший літак (реєстраційний номер RF-76650) прилетів о 3:30 22 червня, а другий (RA-78845) приземлився о 5:30.

Повідомляється, що вони привезли до Білорусі не менше 16 ракет для ЗРК "С-300", а також, ймовірно, один ЗРГК "Панцир".

Журналісти зазначають, що ракетні установки привезли до Білорусі без тягачів. Останні (типу БАЗ-6402) самостійно прибули до аеропорту Гомеля пізно увечері 21 червня. Повідомляється, що коли тягачі проїжджали вул. Радянській у Гомелі, то на всій вулиці цілеспрямовано гасили світло.

Після розвантаження, о 6:25 та 8:00 літаки полетіли до Пскова. А техніка близько 8:30 залишила аеропорт і рушила у напрямку Речиці.

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Передісторія:

  • Білоруські війська не беруть прямої участі у війні з Україною. Водночас режим президента Росії Володимира Путіна використовує територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по Україні.
  • Вторгнення російських військ 24 лютого в Україну відбувалося з території Росії і Білорусі.
  • Журналісти і активісти постійно фіксують переміщення російської військової техніки у Білорусі.  
  • 10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".
  • 15 червня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.
  • 17 червня Лукашенко заявив, що розташував уздовж кордону за спиною у прикордонників десять підрозділів, щоби західні країни "не влізли".

Теми: БілорусьРосіязброя
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