В Беларусь привезли новые российские ЗРК "С-300"

Ночью 22 июня в Беларусь привезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК "С-300" – не менее 16 ракет, а также, предположительно, один ЗРПК "Панцирь".



Источник: Беларуски Гаюн, который отслеживает передвижение военной техники по территории Беларуси, в Telegram

Детали: Мониторинговая группа зафиксировала, что ночью в аэропорт Гомеля прилетели два Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.



Первый самолет (регистрационный номер RF-76650) прилетел в 3:30 22 июня, а второй (RA-78845) приземлился в 5:30.

Сообщается, что они привезли в Беларусь не меньше 16 ракет для ЗРК "С-300", а также, предположительно, один ЗРПК "Панцирь".

Журналисты отмечают, что ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля поздно вечером 21 июня. Сообщается, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, то на всей улице целенаправленно гасили свет.



После разгрузки, в 6:25 и 8:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 8:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы.

❗️A new batch of missile launchers for S-300 system was brought to Belarus at night.

This night, the Belarusian Hajun Project recorded the arrival of two IL-76MD of the Russian Aerospace Force at Gomel airport, presumably from Pskov.

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Предыстория:

Белорусские войска не принимают прямого участия в войне с Украиной. В то же время, режим президента России Владимира Путина использует территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.

Вторжение российских войск 24 февраля в Украину происходило с территории России и Беларуси.

Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение российской военной техники в Беларуси.

10 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

15 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.

17 июня Лукашенко заявил, что расположил вдоль границы за спиной у пограничников десять подразделений, чтобы западные страны "не влезли".