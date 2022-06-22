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В Беларусь привезли новые российские ЗРК "С-300"

Ирина БалачукСреда, 22 июня 2022, 12:34
В Беларусь привезли новые российские ЗРК С-300
Тягачи с ракетами С-300. Скриншот с видео

Ночью 22 июня в Беларусь привезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК "С-300" – не менее 16 ракет, а также, предположительно, один ЗРПК "Панцирь".

Источник: Беларуски Гаюн, который отслеживает передвижение военной техники по территории Беларуси, в Telegram

Детали: Мониторинговая группа зафиксировала, что ночью в аэропорт Гомеля прилетели два Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.

Первый самолет (регистрационный номер RF-76650) прилетел в 3:30 22 июня, а второй (RA-78845) приземлился в 5:30.

Сообщается, что они привезли в Беларусь не меньше 16 ракет для ЗРК "С-300", а также, предположительно, один ЗРПК "Панцирь".

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Журналисты отмечают, что ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля поздно вечером 21 июня. Сообщается, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, то на всей улице целенаправленно гасили свет.

После разгрузки, в 6:25 и 8:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 8:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Белорусские войска не принимают прямого участия в войне с Украиной. В то же время, режим президента России Владимира Путина использует территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по Украине.
  • Вторжение российских войск 24 февраля в Украину происходило с территории России и Беларуси.
  • Журналисты и активисты постоянно фиксируют перемещение российской военной техники в Беларуси.
  • 10 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предположил, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".
  • 15 июня президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях.
  • 17 июня Лукашенко заявил, что расположил вдоль границы за спиной у пограничников десять подразделений, чтобы западные страны "не влезли".

Темы: БеларусьРосcияоружие
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