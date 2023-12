В Беларусь привезли новые российские ЗРК "С-300"

Ночью 22 июня в Беларусь привезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК "С-300" – не менее 16 ракет, а также, предположительно, один ЗРПК "Панцирь".



Источник: Беларуски Гаюн, который отслеживает передвижение военной техники по территории Беларуси, в Telegram

Детали: Мониторинговая группа зафиксировала, что ночью в аэропорт Гомеля прилетели два Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.



Первый самолет (регистрационный номер RF-76650) прилетел в 3:30 22 июня, а второй (RA-78845) приземлился в 5:30.

Сообщается, что они привезли в Беларусь не меньше 16 ракет для ЗРК "С-300", а также, предположительно, один ЗРПК "Панцирь".

Журналисты отмечают, что ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля поздно вечером 21 июня. Сообщается, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, то на всей улице целенаправленно гасили свет.



После разгрузки, в 6:25 и 8:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 8:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы.

