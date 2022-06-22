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Оприлюднені супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ

Альона Мазуренко Середа, 22 червня 2022, 19:42
Оприлюднені супутникові знімки руйнувань на Зміїному після обстрілу ЗСУ
фото: Maxar Technologies

Супутникові знімки Maxar Technologies зафіксували руйнування на захопленому окупантами острові Зміїний після атаки ЗСУ. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: На супутникових знімках американської компанії Maxar Technologies видно сліди руйнувань захопленого окупантами українського острова Зміїний.

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Агентство Reuters опублікувало супутникові знімки острова Зміїний перед атакою 17 червня і після – 21 червня атаки ЗСУ.

Що передувало: Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.

 
знімок до обстрілу 17 червня 

21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.

ВІДЕО ДНЯ

На Зміїному ЗСУ влучили в ЗРК "Панцир С1", радіолокаційну станцію та ворожу автомобільну техніку.

 
знімок після обстрілу 21 червня 

Теми: обстрілЧорне мореЗбройні сили
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