Обнародованные спутниковые снимки разрушений на Змеином после обстрела ЗСУ
Спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ЗСУ.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: На спутниковых снимках американской компании Maxar Technologies видно следы разрушений захваченного оккупантами украинского острова Змеиный.
Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки острова Змеиный перед атакой 17 июня и потом - 21 июня атаки ЗСУ.
Что предшествовало: Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.
21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону оккупантов на острове Змеиный.
На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.