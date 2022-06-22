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Обнародованные спутниковые снимки разрушений на Змеином после обстрела ЗСУ

Алена МазуренкоСреда, 22 июня 2022, 19:42
Обнародованные спутниковые снимки разрушений на Змеином после обстрела ЗСУ
фото: Maxar Technologies

Спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ЗСУ.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: На спутниковых снимках американской компании Maxar Technologies видно следы разрушений захваченного оккупантами украинского острова Змеиный.

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Агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки острова Змеиный перед атакой 17 июня и потом - 21 июня атаки ЗСУ.

Что предшествовало: Утром 17 июня ВМС поразили буксир российских оккупантов с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный.

 
снимок до обстрела 17 июня

21 июня стало известно, что украинские военные нанесли сосредоточенный удар по гарнизону оккупантов на острове Змеиный.

ВИДЕО ДНЯ

На Змеином ВСУ попали в ЗРК "Панцирь С1", радиолокационную станцию и вражескую автомобильную технику.

 
Cнимок после обстрела 21 июня

Темы: обстрелЧерное мореВооруженные силы
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