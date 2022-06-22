Голова Київської ОВА закликав жителів області зберігати спокій
Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба закликав жителів області зберігати спокій й запевнив, що безпекова ситуація під контролем.
Джерело: звернення голови Київської ОВА Кулеби
Пряма мова Кулеби: "Ситуація в Київській області відносно спокійна. Всі сили оборони знаходяться на своїх місцях. Посилюється робота щодо оборонних заходів у Київській області. Тож, будь ласка, зберігайте спокій! Довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.
Якщо ви почули сигнал повітряної тривоги, негайно прямуйте до бомбосховища або найближчого укриття".
Деталі: Він додав, що Київська ОВА працює на своєму місці. Так само в Києві перебувають співробітники Офісу президента й Кабінету міністрів. Крім того, народні депутати працювали три доби поспіль у будівлі Верховної Ради в Києві.
Кулеба попросив мешканців області дотримуватися обмежень комендантської години й вчасно повертатися додому.
Передісторія:
- Раніше Кулеба заявляв, що правоохоронці будуть проводити рейди в Київській області через факти недотримання положень комендантської години.
- Військова адміністрація запевняє, що фортифікаційні укріплення на півночі Київської області забезпечать надійний захист у разі спроби повторного наступу ворожих військ.
- Рано вранці 19 червня на околицях Києва чули вибухи в момент, коли не було оголошено повітряну тривогу. Згодом військова адміністрація повідомила, що це була робота систем протиповітряної оборони.
- Командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що довкола столиці створена ешелонована система протиповітряної оборони. Проте загрозу прориву є в разі масованого ракетного удару.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив у прямому ефірі телемарафону, що загрози вторгнення білоруської армії в Україну немає.