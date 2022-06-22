Жодної загрози вторгнення армії Білорусі немає – розвідка
Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що на цьому етапі війни загрози вторгнення білоруської армії на територію України немає.
Джерело: Буданов в ефірі телемарафону
Пряма мова: "На даному етапі жодної загрози з білоруського боку немає, це я абсолютно впевнено можу вам сказати. Ситуація абсолютно під контролем.
У Білорусі продовжуються і військові збори, і навчання, і зміцнення кордону, проходить зараз цілий комплекс тих чи інших дій військового призначення. Але вони не спрямовані на проведення бойових дій проти України на даному етапі. Якщо у них з'являться такі думки, ми одразу будемо про це знати і всі разом зробимо адекватні дії".
Що було раніше: Збройні сили Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів із Україною та країнами ЄС.
Щоб продемонструвати свою присутність у прикордонних з Україною районах білоруські Збройні сили розміщують дерев'яні муляжі танків.
Командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що не можна виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас, за його словами, наразі більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва.
Передісторія:
- Білоруські війська не беруть прямої участі у війні з Україною. Водночас режим президента Росії Володимира Путіна використовує територію Білорусі для нанесення ракетних ударів по Україні.
- Вторгнення російських військ 24 лютого в Україну відбувалося з території Росії і Білорусі.
- Журналісти і активісти постійно фіксують переміщення російської військової техніки у Білорусі.
- 10 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтягнув Захід".
- 15 червня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.
- 17 червня Лукашенко заявив, що розташував уздовж кордону за спиною у прикордонників десять підрозділів, щоби західні країни "не влізли".