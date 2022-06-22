Глава Киевской ОВА призвал жителей области сохранять спокойствие
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие и заверил, что ситуация с безопасностью под контролем.
Источник: обращение главы Киевской ОВА Кулебы
Прямая речь Кулебы: "Ситуация в Киевской области относительно спокойная. Все силы обороны находятся на своих местах. Усиливается работа по оборонным мерам в Киевской области. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Доверяйте исключительно официальным источникам информации.
Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в бомбоубежище или ближайшее укрытие".
Детали: Он добавил, что Киевская ОВА работает на своем месте. Также в Киеве находятся сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Кроме того, народные депутаты работали трое суток подряд в здании Верховной Рады в Киеве.
Кулеба попросил жителей области соблюдать комендантский час и вовремя возвращаться домой.
Предыстория:
- Ранее Кулеба заявлял, что правоохранители будут проводить рейды в Киевской области из-за фактов несоблюдения положений комендантского часа.
- Военная администрация уверяет, что фортификационные укрепления на севере Киевской области обеспечат надежную защиту при попытке повторного наступления вражеских войск.
- Ранним утром 19 июня в окрестностях Киева слышали взрывы в момент, когда не была объявлена воздушная тревога. Впоследствии военная администрация сообщила, что это была работа систем противовоздушной обороны.
- Командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что вокруг столицы создана эшелонированная система противовоздушной обороны. Однако угроза прорыва существует в случае массированного ракетного удара.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в прямом эфире телемарафона, что угрозы вторжения белорусской армии в Украину нет.