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Глава Киевской ОВА призвал жителей области сохранять спокойствие

Денис КарловскийСреда, 22 июня 2022, 20:29
Глава Киевской ОВА призвал жителей области сохранять спокойствие
разрушенный дом в Ирпене. фото: getty images

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие и заверил, что ситуация с безопасностью под контролем.

Источник: обращение главы Киевской ОВА Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Ситуация в Киевской области относительно спокойная. Все силы обороны находятся на своих местах. Усиливается работа по оборонным мерам в Киевской области. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Доверяйте исключительно официальным источникам информации.

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Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в бомбоубежище или ближайшее укрытие".

Детали: Он добавил, что Киевская ОВА работает на своем месте. Также в Киеве находятся сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Кроме того, народные депутаты работали трое суток подряд в здании Верховной Рады в Киеве.

Кулеба попросил жителей области соблюдать комендантский час и вовремя возвращаться домой.

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Предыстория:

  • Ранее Кулеба заявлял, что правоохранители будут проводить рейды в Киевской области из-за фактов несоблюдения положений комендантского часа.
  • Военная администрация уверяет, что фортификационные укрепления на севере Киевской области обеспечат надежную защиту при попытке повторного наступления вражеских войск.
  • Ранним утром 19 июня в окрестностях Киева слышали взрывы в момент, когда не была объявлена ​​воздушная тревога. Впоследствии военная администрация сообщила, что это была работа систем противовоздушной обороны.
  • Командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что вокруг столицы создана эшелонированная система противовоздушной обороны. Однако угроза прорыва существует в случае массированного ракетного удара.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил в прямом эфире телемарафона, что угрозы вторжения белорусской армии в Украину нет.

Темы: Киевская областьКиевграница
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