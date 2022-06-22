Глава Киевской ОВА призвал жителей области сохранять спокойствие

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей области сохранять спокойствие и заверил, что ситуация с безопасностью под контролем.

Источник: обращение главы Киевской ОВА Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Ситуация в Киевской области относительно спокойная. Все силы обороны находятся на своих местах. Усиливается работа по оборонным мерам в Киевской области. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Доверяйте исключительно официальным источникам информации.

Реклама:

Если вы услышали сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в бомбоубежище или ближайшее укрытие".

Детали: Он добавил, что Киевская ОВА работает на своем месте. Также в Киеве находятся сотрудники Офиса президента и Кабинета министров. Кроме того, народные депутаты работали трое суток подряд в здании Верховной Рады в Киеве.

Кулеба попросил жителей области соблюдать комендантский час и вовремя возвращаться домой.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: