В Сумской области за сутки зафиксировали более 80 прилетов: есть погибший
За сутки российские оккупанты совершили более 80 обстрелов по территории Сумской области, в результате чего по меньшей мере 1 человек погиб.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: Около 9 утра россияне открыли огонь из автоматов в сторону Юнаковской общины.
С 9 до 10 часов утра оккупанты обстреливали Старые Вырки и Атинское в Белопольской общине. Обстрелы повредили здание Атинского психоневрологического интерната, водонапорную башню и местную ферму.
Также пострадали два животных и повреждена сельскохозяйственная техника.
В полдень враг применил минометы по Глуховской общине.
В 14:40 россияне сбросили с беспилотника взрывное устройство над Великописаревской общиной, после чего открыли минометный огонь. В результате атаки погиб один человек.
Около 15 часов по Хотинской общине россияне стреляли из минометов и автоматического стрелкового оружия. Впоследствии в 16:30 открыли огонь по окрестностям этой же общины из реактивной артиллерии.
После 17 часов атаки потерпела Шалагинская община. Всего очевидцы насчитали около 30 прилетов из реактивных систем залпового огня. Жертв и разрушений в результате атак нет.
Около 18 часов вражеский беспилотник сбросил взрывчатку над Глуховской общиной, однако пострадавших нет.
Почти в 21 час на территории Ахтырского района на вражеской мине взорвался автомобиль полиция. Двое полицейских, сидевших в ней, получили ранения.
Предыстория:
- В ночь на 22 июня россияне обстреливали Эсманскую и Новослободскую общины. В вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщали, что россияне совершили атаки на населенные пункты Турья, Миропольское и Славгород в Сумской области.
- 21 июня российские дроны-камикадзе совершили атаку на Краснопольскую общину в Сумской области. В результате удара четверо гражданских ранены, двое из них - в тяжелом состоянии.
- В понедельник 20 июня в результате обстрелов россиян один человек в Сумской области погиб.