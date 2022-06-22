В Сумской области за сутки зафиксировали более 80 прилетов: есть погибший

За сутки российские оккупанты совершили более 80 обстрелов по территории Сумской области, в результате чего по меньшей мере 1 человек погиб.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Около 9 утра россияне открыли огонь из автоматов в сторону Юнаковской общины.

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С 9 до 10 часов утра оккупанты обстреливали Старые Вырки и Атинское в Белопольской общине. Обстрелы повредили здание Атинского психоневрологического интерната, водонапорную башню и местную ферму.

Также пострадали два животных и повреждена сельскохозяйственная техника.

В полдень враг применил минометы по Глуховской общине.

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В 14:40 россияне сбросили с беспилотника взрывное устройство над Великописаревской общиной, после чего открыли минометный огонь. В результате атаки погиб один человек.

Около 15 часов по Хотинской общине россияне стреляли из минометов и автоматического стрелкового оружия. Впоследствии в 16:30 открыли огонь по окрестностям этой же общины из реактивной артиллерии.

После 17 часов атаки потерпела Шалагинская община. Всего очевидцы насчитали около 30 прилетов из реактивных систем залпового огня. Жертв и разрушений в результате атак нет.

Около 18 часов вражеский беспилотник сбросил взрывчатку над Глуховской общиной, однако пострадавших нет.

Почти в 21 час на территории Ахтырского района на вражеской мине взорвался автомобиль полиция. Двое полицейских, сидевших в ней, получили ранения.

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