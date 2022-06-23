Шойгу анонсував посилення військових зв’язків з Білоруссю

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що слід вжити негайних заходів з підвищення обороноздатності військ так званої "Союзної держави Білорусі й Росії".

Джерело: телеканал міністерства оборони РФ "Звєзда" з коментарем Шойгу в ході зустрічі з міністром оборони Білорусі Віктором Хрєніним

Пряма мова Шойгу: "Обставини диктують необхідність ухвалення негайних спільних заходів з укріплення обороноздатності Союзної держави, підвищення бойової готовності регіонального угруповання військ та єдиної регіональної системи ППО".

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Деталі: За його словами, Білорусь є найважливішим стратегічним партнером і другом. Росіяни оцінюють, що разом з білорусами вони готові чинити опір США та їхнім союзникам.

Передісторія:

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що жодної загрози вторгнення білоруської армії наразі немає.

Збройні сили Білорусі облаштовують фортифікаційні споруди вздовж кордонів із Україною та країнами ЄС.

Щоб продемонструвати свою присутність у прикордонних з Україною районах білоруські Збройні сили розміщують дерев'яні муляжі танків.

Командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів, що не можна виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас, за його словами, наразі більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва.