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Шойгу анонсировал усиление военных связей с Беларусью

Денис КарловскийЧетверг, 23 июня 2022, 16:24
Шойгу анонсировал усиление военных связей с Беларусью
сергей шойгу. фото: getty images

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что следует принять немедленные меры по повышению обороноспособности войск так называемого "Союзного государства Беларуси и России".

Источник: телеканал министерства обороны РФ "Звезда" с комментарием Шойгу в ходе встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным

Прямая речь Шойгу: "Обстоятельства диктуют необходимость принятия немедленных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боевой готовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО".

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Детали: По его словам, Беларусь является важнейшим стратегическим партнером и другом. Россияне оценивают, что вместе с белорусами они готовы оказывать сопротивление США и их союзникам.

Предыстория:

  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что никакой угрозы вторжения белорусской армии пока нет.
  • Вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.
  • Чтобы продемонстрировать свое присутствие в приграничных с Украиной районах, белорусские Вооруженные силы размещают деревянные муляжи танков.
  • Командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что нельзя исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, по его словам, большей угрозой является вероятность ракетных обстрелов Киева.

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Темы: РосcияБеларусьармия
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