Шойгу анонсировал усиление военных связей с Беларусью

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что следует принять немедленные меры по повышению обороноспособности войск так называемого "Союзного государства Беларуси и России".

Источник: телеканал министерства обороны РФ "Звезда" с комментарием Шойгу в ходе встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным

Прямая речь Шойгу: "Обстоятельства диктуют необходимость принятия немедленных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боевой готовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО".

Реклама:

Детали: По его словам, Беларусь является важнейшим стратегическим партнером и другом. Россияне оценивают, что вместе с белорусами они готовы оказывать сопротивление США и их союзникам.

Предыстория:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что никакой угрозы вторжения белорусской армии пока нет.

Вооруженные силы Беларуси обустраивают фортификационные сооружения вдоль границ с Украиной и странами ЕС.

Чтобы продемонстрировать свое присутствие в приграничных с Украиной районах, белорусские Вооруженные силы размещают деревянные муляжи танков

Командующий группировкой сил и средств обороны города Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что нельзя исключать вероятность попыток формирования новых ударных группировок на Киевском и Черниговском направлениях. В то же время, по его словам, большей угрозой является вероятность ракетных обстрелов Киева.