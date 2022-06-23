Шойгу анонсировал усиление военных связей с Беларусью

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что следует принять немедленные меры по повышению обороноспособности войск так называемого "Союзного государства Беларуси и России".

Источник: телеканал министерства обороны РФ "Звезда" с комментарием Шойгу в ходе встречи с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным

Прямая речь Шойгу: "Обстоятельства диктуют необходимость принятия немедленных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боевой готовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО".

Детали: По его словам, Беларусь является важнейшим стратегическим партнером и другом. Россияне оценивают, что вместе с белорусами они готовы оказывать сопротивление США и их союзникам.

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