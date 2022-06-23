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У Держдумі пригрозили ракетним ударом по посольству США в Києві

Денис КарловськийЧетвер, 23 червня 2022, 20:38
посольство сша в києві. фото: getty images

Депутат Держдуми РФ і заступник комітету з нацоборони Юрій Швиткін заявив, що Росія має завдати ракетного удару по будівлі посольства США в Києві у відповідь на постачання до ЗСУ пускових установок HIMARS.

Джерело: Швиткін в коментарі російському медіа "Лента.ру"

Пряма мова Швиткіна: "Це (постачання систем HIMARS – УП) вкотре підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Слід розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має стосуватися і тих країн, які постачають озброєння (до України – УП).

І не просто нищити інфраструктуру абощо, а я вважаю, головний центр ухвалення рішень – посольство США. Я гадаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції "ДНР" і "ЛНР".

Моя позиція – треба нищити урядовий квартал в Києві, варто знищувати відповідні точки. Так, ця робота триває з боку міністерства оборони (Росії – УП), але треба завдати більш масованих ударів.

Дивитися на це паскудство ми не будемо. Поки б’ють по одній щоці, другу ми не підставлятимемо".

Деталі: Швиткіна найбільше непокоїть, що при використанні установки HIMARS як оперативно-тактичного ракетного комплексу його дальність становитиме більше 195 кілометрів. На його думку, українське військово-політичне керівництво буде завдавати цими комплексами ударів по території РФ.

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За даними американських журналістів, уряд США вирішив надати лише такий тип боєкомплекту, який дозволяє використовувати HIMARS як реактивні системи залпового вогню з дальністю ураження близько 80 км.

Водночас російський депутат похизувався, що буцімто в російської армії вдосталь засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, які здатні стати на заваді американським пусковим установкам.

Довідково: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

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Теми: РосіяСШАКиївобстріл
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