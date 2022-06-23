Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Держдумі пригрозили ракетним ударом по посольству США в Києві

Денис КарловськийЧетвер, 23 червня 2022, 20:38
У Держдумі пригрозили ракетним ударом по посольству США в Києві
посольство сша в києві. фото: getty images

Депутат Держдуми РФ і заступник комітету з нацоборони Юрій Швиткін заявив, що Росія має завдати ракетного удару по будівлі посольства США в Києві у відповідь на постачання до ЗСУ пускових установок HIMARS.

Джерело: Швиткін в коментарі російському медіа "Лента.ру"

Пряма мова Швиткіна: "Це (постачання систем HIMARS – УП) вкотре підкреслює рух крок за кроком до Третьої світової війни з боку США. Слід розуміти, що ми повинні жорстко відреагувати. На мою думку, сьогодні реакція має стосуватися і тих країн, які постачають озброєння (до України – УП).

Реклама:

І не просто нищити інфраструктуру абощо, а я вважаю, головний центр ухвалення рішень – посольство США. Я гадаю, що рано чи пізно це стане ціллю для збройних сил Росії, народної міліції "ДНР" і "ЛНР".

Моя позиція – треба нищити урядовий квартал в Києві, варто знищувати відповідні точки. Так, ця робота триває з боку міністерства оборони (Росії – УП), але треба завдати більш масованих ударів.

Дивитися на це паскудство ми не будемо. Поки б’ють по одній щоці, другу ми не підставлятимемо".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Швиткіна найбільше непокоїть, що при використанні установки HIMARS як оперативно-тактичного ракетного комплексу його дальність становитиме більше 195 кілометрів. На його думку, українське військово-політичне керівництво буде завдавати цими комплексами ударів по території РФ.

За даними американських журналістів, уряд США вирішив надати лише такий тип боєкомплекту, який дозволяє використовувати HIMARS як реактивні системи залпового вогню з дальністю ураження близько 80 км.

Водночас російський депутат похизувався, що буцімто в російської армії вдосталь засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, які здатні стати на заваді американським пусковим установкам.

Довідково: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є сучасним багатофункціональним комплексом на колісному шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

Передісторія: 

Теми: РосіяСШАКиївобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: