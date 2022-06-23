В Госдуме пригрозили ракетным ударом по посольству США в Киеве

Депутат Госдумы РФ и заместитель комитета по нацобороне Юрий Швыткин заявил, что Россия должна нанести ракетный удар по зданию посольства США в Киеве в ответ на поставки в Украину пусковых установок HIMARS.

Источник: Швыткин в комментарии российскому медиа "Лента.ру"

Прямая речь Швыткина: "Это (снабжение систем HIMARS – УП) в очередной раз подчеркивает движение шаг за шагом к Третьей мировой войне со стороны США. Следует понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение (в Украину – УП).

И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений – посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции "ДНР" и "ЛНР".

Моя позиция – нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны министерства обороны (России – УП), но нужно нанести более массированные удары.

Смотреть на это безобразие мы не будем. Пока бьют по одной щеке, другую мы не будем подставлять".

Детали: Швыткина больше всего беспокоит, что при использовании установки HIMARS в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса его дальность составит более 195 километров. По его мнению, украинское военно-политическое руководство будет наносить этими комплексами удары по территории РФ.

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По данным американских журналистов, правительство США решило предоставить только такой тип боекомплекта, который позволяет использовать HIMARS в качестве реактивных систем залпового огня с дальностью поражения около 80 км.

В то же время российский депутат бравировал, что якобы в российской армии достаточно средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые способны помешать американским пусковым установкам.

Справка: Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является современным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.

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