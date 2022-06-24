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Гайдай: Защитники получили приказ отходить на новые позиции в Северодонецке

Ирина БалачукПятница, 24 июня 2022, 09:14
Гайдай: Защитники получили приказ отходить на новые позиции в Северодонецке
Фото из Telegram Гайдая

Защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Дом" 24 июня

Прямая речь Гайдая: "К сожалению, придется отводить наших ребят (защитников из Северодонецка – ред.) Это то, о чем мы говорили, что не нужно разводить "зраду", никто не покидает наших ребят, никто там не допустит окружения.

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Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях, просто чтобы там находиться, нет смысла. Поскольку с каждым днем ​​пропорционально количество погибших на незакрепленных позициях может расти".

Детали: Именно поэтому, по словам главы ОВА, было принято решение, чтобы защитники Северодонецка "отходили на новые позиции, на новые укрепленные районы и уже оттуда нормально и полноценно вели боевые действия и наносили урон врагу".

Стоит отметить, что по состоянию на утро 24 июня ни в Генштабе, ни в Минобороны о такой команде не сообщали.

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Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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