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Гайдай: Защитники получили приказ отходить на новые позиции в Северодонецке

Ирина БалачукПятница, 24 июня 2022, 09:14
Фото из Telegram Гайдая

Защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Дом" 24 июня

Прямая речь Гайдая: "К сожалению, придется отводить наших ребят (защитников из Северодонецка – ред.) Это то, о чем мы говорили, что не нужно разводить "зраду", никто не покидает наших ребят, никто там не допустит окружения.

Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях, просто чтобы там находиться, нет смысла. Поскольку с каждым днем ​​пропорционально количество погибших на незакрепленных позициях может расти".

Детали: Именно поэтому, по словам главы ОВА, было принято решение, чтобы защитники Северодонецка "отходили на новые позиции, на новые укрепленные районы и уже оттуда нормально и полноценно вели боевые действия и наносили урон врагу".

Стоит отметить, что по состоянию на утро 24 июня ни в Генштабе, ни в Минобороны о такой команде не сообщали.

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Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
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