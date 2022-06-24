Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська – Гайдай 

Мазуренко Альона П'ятниця, 24 червня 2022, 10:46
фото: Facebook Гайдая

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде".

Передісторія: 

  • Сергій Гайдай повідомив 24 червня, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
  • 23 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.
  • 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьЛисичанськокупація
Головне сьогодні

відео, фотоУ Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

відеоУкраїнці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Блінкен: Росія вже програла війну

У Держдумі РФ пригрозили, що у разі Третьої світової Лондон будуть бомбити першим

ЗСУ відтіснили ворога на Херсонщині й відбили штурм біля Лисичанська – зведення Генштабу

Усі новини...
Сєвєродонецьк
Гайдай: Захисники отримали наказ відходити на нові позиції у Сєвєродонецьку
Луганщина: ворог захопив Миколаївку, в Сєвєродонецьку тривають бої – Гайдай
Українські захисники можуть відійти у Сєвєродонецьку – ОВА
Останні новини
01:35
На півдні ЗСУ знищили "Гіацинт" та два російські Т-72
00:31
У Міноборони США схвалюють відхід ЗСУ з Сєвєродонецька
23:44
Блінкен про морську блокаду РФ: Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?
23:28
У Білорусі засудили редактора "Вікіпедії" через правки до статті про війну РФ в Україні
23:15
Зеленський про "підкорення Евересту" ЄС: Ми подолали 7 тисяч метрів
22:46
Економічні новини 24 червня: Україна отримає 9 мільярдів євро від ЄС, Укрпошта за крок від купівлі банку
22:43
Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України
22:42
"Межигір’я" офіційно стане парком-пам’яткою
22:35
Кілька тисяч дельфінів загинули в Чорному морі через російську агресію – біолог
22:30
Україна і Франція спільно розслідуватимуть воєнні злочини РФ
Усі новини...