Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська – Гайдай
П'ятниця, 24 червня 2022, 10:46
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.
Джерело: Гайдай у Facebook
Дослівно: "Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде".
Передісторія:
- Сергій Гайдай повідомив 24 червня, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
- 23 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.
- 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.