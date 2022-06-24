Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська – Гайдай 

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде".

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