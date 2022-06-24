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Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська – Гайдай 

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 червня 2022, 10:46
Росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська – Гайдай 
фото: Facebook Гайдая

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Орки нанесли авіаудари на під‘їзді до Лисичанська. Пошкоджено міст, проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде".

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Передісторія: 

  • Сергій Гайдай повідомив 24 червня, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
  • 23 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.
  • 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.

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Теми: СєвєродонецькЛуганська областьЛисичанськокупація
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