Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск – Гайдай
Пятница, 24 июня 2022, 10:46
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.
Источник: Гайдай в Facebook
Дословно: "Орки нанесли авиаудары на подъезде в Лисичанск. Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет".
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Предыстория:
- Гайдай сообщил 24 июня, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.
- 23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.
- 24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупать смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.
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