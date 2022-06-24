Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Орки нанесли авиаудары на подъезде в Лисичанск. Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет".

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Предыстория:

Гайдай сообщил 24 июня, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.

23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.

24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупать смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.