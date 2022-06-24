Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Орки нанесли авиаудары на подъезде в Лисичанск. Поврежден мост, проехать им теперь сможет только легковой транспорт, грузовик в город не проедет".

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