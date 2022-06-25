Росіяни випускають до тисячі снарядів на годину, у них безліміт – Резніков

Російська армія випускає до тисячі снарядів кожної години, аби придушити психологічний стан Збройних сил, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Джерело: Резніков в інтерв’ю ICTV

Пряма мова Резнікова: "Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових.

Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль.

Проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування – точкового ураження".

Передісторія:

Вранці 25 червня окупанти запустили близько 30 ракет по Житомирській області, один військовий загинув.

За даними ОК "Північ", близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району, дві ракети були збиті.