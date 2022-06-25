Росіяни випускають до тисячі снарядів на годину, у них безліміт – Резніков
Субота, 25 червня 2022, 13:24
Російська армія випускає до тисячі снарядів кожної години, аби придушити психологічний стан Збройних сил, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Джерело: Резніков в інтерв’ю ICTV
Пряма мова Резнікова: "Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових.
Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль.
Проти такого безлімітного ресурсу можна протиставити лише ефективну зброю з доктриною іншого підходу до застосування – точкового ураження".
Передісторія:
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