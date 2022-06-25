Россияне выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимит – Резников

Российская армия выпускает до тысячи снарядов каждый час, чтобы подавить психологическое состояние Вооруженных сил, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в интервью ICTV

Прямая речь Резникова: "Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных.

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Тысячу снарядов через час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению.

Против столь безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения".

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