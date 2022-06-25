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Россияне выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимит – Резников

Роман ПетренкоСуббота, 25 июня 2022, 13:24
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ. ФОТО: ПРЕС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ

Российская армия выпускает до тысячи снарядов каждый час, чтобы подавить психологическое состояние Вооруженных сил, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в интервью ICTV

Прямая речь Резникова: "Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных.

Тысячу снарядов через час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению.

Против столь безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения".

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Темы: РезниковМиноборонывойнаРосcия
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