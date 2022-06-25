Россияне выпускают до тысячи снарядов в час, у них безлимит – Резников

Российская армия выпускает до тысячи снарядов каждый час, чтобы подавить психологическое состояние Вооруженных сил, сообщил министр обороны Алексей Резников.

Источник: Резников в интервью ICTV

Прямая речь Резникова: "Россияне используют до тысячи снарядов в течение одного часа, пытаясь подавить психологическое состояние наших военных.

Тысячу снарядов через час они высыпают. Безлимитный ресурс у них сегодня, к сожалению.

Против столь безлимитного ресурса можно противопоставить только эффективное оружие с доктриной другого подхода к применению – точечного поражения".

Предыстория:

Утром 25 июня россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирской области, один военный погиб.

ОК "Север" сообщило, что около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу. С территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг 25 июня попал четырьмя ракетами по Яворовскому району, две ракеты были сбиты.