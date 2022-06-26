Маріонетки Кремля заявляють, що 70 бійців із сєвєродонецького "Азоту" в полоні

Представник окупованих Росією територій Луганської області Родіон Мірошник стверджує, що кілька десятків українських бійців із заводу "Азот" у Сєвєродонецьку потрапили в полон.

Джерело: російське агентство ТАСС, яке називає Родіона Мірошника "послом ЛНР у Росії"

Деталі: За словами Мірошника, до 70 бійців з "Азоту" у Сєвєродонецьку "взято в полон".

Реклама:

Мірошник заявив, що населені пункти ліворуч річки Сіверський Донець, а також Сєвєродонецький аеропорт "зачищено".

Він також стверджує, що окупанти вже знаходяться у промзоні на півдні Лисичанська.

Нагадаємо: Лисичанськ – останнє місто Луганської області, яке перебуває під контролем української влади. Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на ньому.