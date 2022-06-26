Марионетки Кремля заявляют, что 70 бойцов с северодонецкого "Азота" в плену

Представитель оккупированных Россией территорий Луганской области Родион Мирошник утверждает, что несколько десятков украинских бойцов с завода "Азот" в Северодонецке попали в плен.

Источник: российское агентство ТАСС, которое называет Родиона Мирошника "послом ЛНР в России"

Детали: По словам Мирошника, до 70 бойцов с "Азота" в Северодонецке "взяты в плен".

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Мирошник заявил, что населенные пункты по левую сторону реки Северский Донец, а также Северодонецкий аэропорт "зачищены".

Он также утверждает, что оккупанты уже находятся в промзоне на юге Лисичанска.

Напомним: Лисичанск – последний город Луганской области, который находится под контролем украинских властей. После захвата Северодонецка российские войска сосредоточились на нем.