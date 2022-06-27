Данілов про недільні обстріли: Українці розізлились, наші ракети знайдуть свої цілі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначає, що недільні ракетні України – це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни, але вона причинила зворотній ефект.

Джерело: Данілов у Facebook

Пряма мова: "У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило.

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Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі".

Передісторія:

В неділю 26 червня, за даними Повітряних сил, ворог випустив по Україні 11 ракет, три з них збили сили ППО.

Зокрема близько 6:30 неділі російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одна людина загинула, шестеро постраждали, серед них – 7-річна дитина.

Під час другої хвилі ракетних ударів російські війська поцілили по Чернігівщині та Черкащині.