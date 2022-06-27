Данилов о воскресных обстрелах: Украинцы разозлились, наши ракеты найдут свои цели

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что воскресные ракетные Украины – это тактика устрашения, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны, но она произвела обратный эффект.

Источник: Данилов в Facebook

Прямая речь: "В 1940 году Люфтваффе начали массовую бомбардировку Лондона с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировка сплотила и разозлила.

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Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты Люфтваффе – украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели".

Предыстория:

В воскресенье 26 июня, по данным Воздушных сил, враг выпустил по Украине 11 ракет, три из них сбили силы ПВО.

В частности около 6:30 воскресенья российские оккупанты ударили по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Один человек погиб, шесть пострадали, среди них – 7-летний ребенок.

Во время второй волны ракетных ударов российские войска попали по Черниговщине и Черкасщине.