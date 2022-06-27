Путин подтвердил, что поедет на саммит G20, на котором выступит Зеленский

Российский президент Владимир Путин принял приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите стран "Группы двадцати" в ноябре, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.

Источник: российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на слова помощника Путина Юрия Ушакова

Прямая речь Ушакова: "Да, мы подтвердили, что наше участие (в саммите – УП) также предполагается.

Они пока приглашают в очном формате. Еще времени достаточно. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате".

Детали: Ушаков подчеркнул, что Индонезия все равно пригласила Путина на саммит, несмотря на давление Запада отозвать приглашение для России.

Саммит лидеров G20 планируется провести на острове Бали 15-16 ноября. В этом году принимать встречу глав государств будет Индонезия, являющаяся постоянным участником формата.

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