Путин подтвердил, что поедет на саммит G20, на котором выступит Зеленский
Российский президент Владимир Путин принял приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите стран "Группы двадцати" в ноябре, в котором примет участие президент Владимир Зеленский.
Источник: российское информагентство "Интерфакс" со ссылкой на слова помощника Путина Юрия Ушакова
Прямая речь Ушакова: "Да, мы подтвердили, что наше участие (в саммите – УП) также предполагается.
Они пока приглашают в очном формате. Еще времени достаточно. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате".
Детали: Ушаков подчеркнул, что Индонезия все равно пригласила Путина на саммит, несмотря на давление Запада отозвать приглашение для России.
Саммит лидеров G20 планируется провести на острове Бали 15-16 ноября. В этом году принимать встречу глав государств будет Индонезия, являющаяся постоянным участником формата.
Предыстория:
- В апреле президент США Джо Байден лично просил Видодо не допустить участия Путина в саммите этого года. Кроме того, американские дипломаты частно объясняли, почему приглашение России нужно отозвать. Перед этим Байден убеждал, что Россию нужно вообще исключить из этого формата.
- 29 апреля Видодо в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским пригласил его принять участие в саммите. На приглашении для Зеленского настаивали представители США. 27 мая Зеленский подтвердил, что примет участие в саммите и надеется, что Путина там не будет.
- Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен против бойкота саммита "Группы двадцати" из-за присутствия Путина. По ее мнению, важно, чтобы западные лидеры сказали российскому президенту лично все, что они думают.
- Китайские дипломаты прилагали усилия, чтобы снять тему российско-украинской войны с повестки саммита.
- Путин планирует лично принять Видодо с визитом в Москву в ближайшие дни.