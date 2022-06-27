Окупанти не вміють воювати і "сипляться", як тільки в нас є чим тиснути – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російські окупанти не вміють воювати і відразу тікають, як тільки Збройні сили України застосовують ефективну зброю проти них.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова Зеленського: "Я сказав сьогодні, звертаючись до лідерів "Сімки" (країн G7 – УП), що нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію. Вона не вміє воювати. Усі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне – окупанти "сипляться", коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють.

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Їх вистачає тільки на ось такі підлі удари, які були в Кременчуці сьогодні чи на Салтівці. Тільки на тотальне, бездумне знищення всього живого – як в Маріуполі.

Тому війна може не затягуватися, якщо ми всі разом зможемо "піднажати" і витиснути окупантів з нашої української землі. Чим швидше це відбудеться, тим більше життів буде збережно".

Деталі: За словами президента, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україні, окупанти випустили понад 2 800 крилатих ракет по українських містах. Кількість снарядів мінометів, авіаційних бомб та артилерійських боєприпасів за чотири місяці обраховуються сотнями тисяч.

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Через акти тероризму російських військ проти цивільного населення Зеленський просить Захід якомога швидше надати сучасні системи протиповітряної оборони та юридично визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Він наголосив, що все ведення бізнесу, сплата мита й податків, а також торгівля з Росією повинні бути визнані як співпраця й фінансування терористичної організації.

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