Оккупанты не умеют воевать и "сыпятся", как только у нас есть чем надавить – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты не умеют воевать и сразу убегают, как только Вооруженные силы Украины применяют эффективное оружие против них.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь Зеленского: "Я сказал сегодня, обращаясь к лидерам "Семерки" (стран G7 – УП), что нашего общего потенциала абсолютно достаточно, чтобы победить российскую армию. Она не умеет воевать. Все операции, которые мы проводим для деоккупации наших территорий, показывают одно – оккупанты "сыпятся", когда на них есть чем давить, противостоять они не умеют.

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Их хватает только на такие подлые удары, которые были в Кременчуге сегодня или на Салтовке. Только на тотальное бездумное уничтожение всего живого – как в Мариуполе.

Поэтому война может не затягиваться, если мы все вместе сможем "поднажать" и вытеснить оккупантов из нашей украинской земли. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет бережно".

Детали: По словам президента, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, оккупанты выпустили более 2 800 крылатых ракет по украинским городам. Число снарядов минометов, авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов за четыре месяца обсчитывается сотнями тысяч.

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Через акты терроризма российских войск против гражданского населения Зеленский просит Запад как можно скорее предоставить современные системы противовоздушной обороны и юридически признать Россию государством-спонсором терроризма.

Он подчеркнул, что все ведение бизнеса, уплата пошлин и налогов, а также торговля с Россией должны быть признаны как сотрудничество и финансирование террористической организации.

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