Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты не умеют воевать и "сыпятся", как только у нас есть чем надавить – Зеленский

Денис КарловскийПонедельник, 27 июня 2022, 22:50
Оккупанты не умеют воевать и сыпятся, как только у нас есть чем надавить – Зеленский
фото: генштаб всу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты не умеют воевать и сразу убегают, как только Вооруженные силы Украины применяют эффективное оружие против них.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь Зеленского: "Я сказал сегодня, обращаясь к лидерам "Семерки" (стран G7 – УП), что нашего общего потенциала абсолютно достаточно, чтобы победить российскую армию. Она не умеет воевать. Все операции, которые мы проводим для деоккупации наших территорий, показывают одно – оккупанты "сыпятся", когда на них есть чем давить, противостоять они не умеют.

Реклама:

Их хватает только на такие подлые удары, которые были в Кременчуге сегодня или на Салтовке. Только на тотальное бездумное уничтожение всего живого – как в Мариуполе.

Поэтому война может не затягиваться, если мы все вместе сможем "поднажать" и вытеснить оккупантов из нашей украинской земли. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет бережно".

Детали: По словам президента, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, оккупанты выпустили более 2 800 крылатых ракет по украинским городам. Число снарядов минометов, авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов за четыре месяца обсчитывается сотнями тысяч.

ВИДЕО ДНЯ

Через акты терроризма российских войск против гражданского населения Зеленский просит Запад как можно скорее предоставить современные системы противовоздушной обороны и юридически признать Россию государством-спонсором терроризма.

Он подчеркнул, что все ведение бизнеса, уплата пошлин и налогов, а также торговля с Россией должны быть признаны как сотрудничество и финансирование террористической организации.

Предыстория:

  • 27 июня днем ​​российские ракеты влетели в торговый центр в Кременчуге Полтавской области, где находились не менее 1000 человек. По состоянию на вечер известно о 13 погибших и более 40 раненых.
  • 27 июня россияне обстреляли жилые кварталы Харькова. По данным военной администрации, в результате артиллерийских атак погибли по меньшей мере 5 человек и еще более 20 получили ранения.
  • Вечером военная администрация Луганской области сообщила, что российские войска обстреляли скопления людей в Лисичанске, стоявших в очереди за водой. По меньшей мере, восемь человек погибли, в том числе двое детей, и еще более двух десятков получили ранения.

Темы: ЗеленскийоружиеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Зеленский
Зеленский после встречи с военными: Ставка рассмотрит вопрос РЭБ
Зеленский посетил военных в Донецкой и Запорожской областях
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: