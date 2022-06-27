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Оккупанты не умеют воевать и "сыпятся", как только у нас есть чем надавить – Зеленский

Денис КарловскийПонедельник, 27 июня 2022, 22:50
фото: генштаб всу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты не умеют воевать и сразу убегают, как только Вооруженные силы Украины применяют эффективное оружие против них.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь Зеленского: "Я сказал сегодня, обращаясь к лидерам "Семерки" (стран G7 – УП), что нашего общего потенциала абсолютно достаточно, чтобы победить российскую армию. Она не умеет воевать. Все операции, которые мы проводим для деоккупации наших территорий, показывают одно – оккупанты "сыпятся", когда на них есть чем давить, противостоять они не умеют.

Их хватает только на такие подлые удары, которые были в Кременчуге сегодня или на Салтовке. Только на тотальное бездумное уничтожение всего живого – как в Мариуполе.

Поэтому война может не затягиваться, если мы все вместе сможем "поднажать" и вытеснить оккупантов из нашей украинской земли. Чем быстрее это произойдет, тем больше жизней будет бережно".

Детали: По словам президента, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, оккупанты выпустили более 2 800 крылатых ракет по украинским городам. Число снарядов минометов, авиационных бомб и артиллерийских боеприпасов за четыре месяца обсчитывается сотнями тысяч.

Через акты терроризма российских войск против гражданского населения Зеленский просит Запад как можно скорее предоставить современные системы противовоздушной обороны и юридически признать Россию государством-спонсором терроризма.

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Он подчеркнул, что все ведение бизнеса, уплата пошлин и налогов, а также торговля с Россией должны быть признаны как сотрудничество и финансирование террористической организации.

Предыстория:

  • 27 июня днем ​​российские ракеты влетели в торговый центр в Кременчуге Полтавской области, где находились не менее 1000 человек. По состоянию на вечер известно о 13 погибших и более 40 раненых.
  • 27 июня россияне обстреляли жилые кварталы Харькова. По данным военной администрации, в результате артиллерийских атак погибли по меньшей мере 5 человек и еще более 20 получили ранения.
  • Вечером военная администрация Луганской области сообщила, что российские войска обстреляли скопления людей в Лисичанске, стоявших в очереди за водой. По меньшей мере, восемь человек погибли, в том числе двое детей, и еще более двух десятков получили ранения.

Темы: ЗеленскийоружиеРосcиявойна
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