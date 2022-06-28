Удар по Кременчугу: вторая ракета повредила здания предприятия
В результате ракетных ударов по Полтавщине 27 июня в Кременчуге уничтожен торговый центр "Амстор" и повреждены здания предприятия.
Источник: глава Полтавской ОВА в сводке по регионам по состоянию на утро 28 июня
Детали: В результате попадания по ТЦ по состоянию на утро обнаружены тела 18 человек (один человек умер в больнице).
Всего за медицинской помощью обратились 59 человек, госпитализированы 24, из них 6 – в тяжелом состоянии.
36 человек числятся в пропавших без вести, сообщил также Дмитрий Лунин.
Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.
ТЦ "Амстор" полностью разрушен.
Вторая ракета попала на территорию одного из предприятий. Уничтожен пролет одного из корпусов, окна во всех зданиях предприятия, повреждено двухэтажное здание.
В результате ракетного обстрела 2 работника получили травмы.
Предыстория:
- 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТЦ "Амстор".
- После ракетного удара россиян по ТЦ Кременчуга поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что могли погибнуть очень много людей, но многие посетители успели выйти из торгового центра перед тем, как туда попали ракеты.