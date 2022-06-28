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Удар по Кременчугу: вторая ракета повредила здания предприятия

Елена РощинаВторник, 28 июня 2022, 09:51
"Амстор" в Кременчуге, фото из Telegram Дмитрия Лунина

В результате ракетных ударов по Полтавщине 27 июня в Кременчуге уничтожен торговый центр "Амстор" и повреждены здания предприятия.

Источник: глава Полтавской ОВА в сводке по регионам по состоянию на утро 28 июня

Детали: В результате попадания по ТЦ по состоянию на утро обнаружены тела 18 человек (один человек умер в больнице).

Всего за медицинской помощью обратились 59 человек, госпитализированы 24, из них 6 – в тяжелом состоянии.

36 человек числятся в пропавших без вести, сообщил также Дмитрий Лунин.

Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

ТЦ "Амстор" полностью разрушен.

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Вторая ракета попала на территорию одного из предприятий. Уничтожен пролет одного из корпусов, окна во всех зданиях предприятия, повреждено двухэтажное здание.

В результате ракетного обстрела 2 работника получили травмы.

Предыстория:

  • 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТРЦ "Амстор"
  • После ракетного удара россиян по ТРЦ Кременчуга поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что могли погибнуть очень много людей, но многие посетители успели выйти из торгового центра перед тем, как туда попали ракеты.

Темы: Полтавская областьКременчугвойна
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