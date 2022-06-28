Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрел ТЦ в Кременчуге может рассматриваться в Гааге – Венедиктова

Ирина БалачукВторник, 28 июня 2022, 10:54
Обстрел ТЦ в Кременчуге может рассматриваться в Гааге – Венедиктова
Пожар в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, вызванный российскими обстрелами 27 июня. Фото с Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что преступление россиян, нанесших удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, может рассматриваться в Международном уголовном суде, поэтому важно документировать это дело по стандартам международного гуманитарного права.

Источник: Венедиктова с места обстрела в Кременчуге 28 июня в эфире национального марафона новостей

Прямая речь генпрокурора: "Приехали (международные – ред.) эксперты, которые уже работают у нас. У них есть опыт работы с нашими следователями, оперативниками. И то, о чем я говорила правоохранителям, – нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли, хотя у нас 8 лет война. Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге".

Реклама:

Детали: По словам Венедиктовой, сейчас никто не знает, какая потом будет стратегия расследования, поэтому нужно сразу собирать доказательства таким образом, чтобы они "были надлежащие в любом суде".

Она подчеркнула, что в этом деле важно обращать внимание на два аспекта: первый – привлечение к ответственности российских преступников и второй – привлечение тех людей, которые допустили служебную халатность (бизнес, который не остановил работу ТЦ во время воздушной тревоги – ред.).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: КременчугвойнаВенедиктоваГаагский трибунал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: