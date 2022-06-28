Обстрел ТЦ в Кременчуге может рассматриваться в Гааге – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что преступление россиян, нанесших удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, может рассматриваться в Международном уголовном суде, поэтому важно документировать это дело по стандартам международного гуманитарного права.

Источник: Венедиктова с места обстрела в Кременчуге 28 июня в эфире национального марафона новостей

Прямая речь генпрокурора: "Приехали (международные – ред.) эксперты, которые уже работают у нас. У них есть опыт работы с нашими следователями, оперативниками. И то, о чем я говорила правоохранителям, – нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли, хотя у нас 8 лет война. Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге".

Реклама:

Детали: По словам Венедиктовой, сейчас никто не знает, какая потом будет стратегия расследования, поэтому нужно сразу собирать доказательства таким образом, чтобы они "были надлежащие в любом суде".

Она подчеркнула, что в этом деле важно обращать внимание на два аспекта: первый – привлечение к ответственности российских преступников и второй – привлечение тех людей, которые допустили служебную халатность (бизнес, который не остановил работу ТЦ во время воздушной тревоги – ред.).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ