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Обстрел ТЦ в Кременчуге может рассматриваться в Гааге – Венедиктова

Ирина БалачукВторник, 28 июня 2022, 10:54
Пожар в ТЦ "Амстор" в Кременчуге, вызванный российскими обстрелами 27 июня. Фото с Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что преступление россиян, нанесших удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, может рассматриваться в Международном уголовном суде, поэтому важно документировать это дело по стандартам международного гуманитарного права.

Источник: Венедиктова с места обстрела в Кременчуге 28 июня в эфире национального марафона новостей

Прямая речь генпрокурора: "Приехали (международные – ред.) эксперты, которые уже работают у нас. У них есть опыт работы с нашими следователями, оперативниками. И то, о чем я говорила правоохранителям, – нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли, хотя у нас 8 лет война. Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге".

Детали: По словам Венедиктовой, сейчас никто не знает, какая потом будет стратегия расследования, поэтому нужно сразу собирать доказательства таким образом, чтобы они "были надлежащие в любом суде".

Она подчеркнула, что в этом деле важно обращать внимание на два аспекта: первый – привлечение к ответственности российских преступников и второй – привлечение тех людей, которые допустили служебную халатность (бизнес, который не остановил работу ТЦ во время воздушной тревоги – ред.).

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Темы: КременчугвойнаВенедиктоваГаагский трибунал
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