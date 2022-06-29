Гетманцев – Лаврову: "Непрацюючий" ТЦ заробив у день теракту 2.9 млн грн

У кременчуцькому торговому центрі "Амстор" у день ракетного удару працювало 58 касових апаратів, загальний виторг яких склав 2.9 млн грн, згідно з даними Державної податкової служби України.

Джерело: голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram

Пряма мова: "Такий собі громадянин Лавров заявив, що удар РФ по торговому центру "Амстор" у Кременчуці не є терактом через те, що Амстор нібито не працював.

Проте, за даними ДПС у торговому центрі в день теракту працювало 58 касових апаратів, загальний виторг яких склав 2.9 млн грн.

Так, ви не помилились. За 1 день – 2.9 млн грн – торговий центр, що не працює".

Деталі: Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у знищеному росіянами ТЦ у Кременчуці не було бункерів та складів зі зброєю, там немає та ніколи не було військових об'єктів.

Так Гетманцев та Монастирський відповіли на пропагандистську брехню Міністерства оборони Росії, яку підхопив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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Цьому передувало: Міноборони Росії заявило, що 27 червня в Кременчуці Повітряно-космічні сили РФ завдали удару не по торговому центру, а "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин".

Нібито детонація "зброї та боєприпасів західного виробництва" викликала пожежу "в розташованому поруч з територією заводу торговому центрі, що не функціонував".

Лавров заявив, що "всі ЗМІ на Заході вибухнули роликами з Кременчука", але повторив версію російських військових і додав: "Чим більше поставлятиметься зброя, яка покликана продовжити конфлікт і страждання мирних громадян, тим більше завдань ми виконуватимемо на землі".

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