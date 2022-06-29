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Гетманцев – Лаврову: "Непрацюючий" ТЦ заробив у день теракту 2.9 млн грн

Олена РощінаСереда, 29 червня 2022, 07:43
Гетманцев – Лаврову: Непрацюючий ТЦ заробив у день теракту 2.9 млн грн
Знищений ТЦ "Амстор", фото з Telegram Дмитра Луніна

У кременчуцькому торговому центрі "Амстор" у день ракетного удару працювало 58 касових апаратів, загальний виторг яких склав 2.9 млн грн, згідно з даними Державної податкової служби України.

Джерело: голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram

Пряма мова: "Такий собі громадянин Лавров заявив, що удар РФ по торговому центру "Амстор" у Кременчуці не є терактом через те, що Амстор нібито не працював.

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Проте, за даними ДПС у торговому центрі в день теракту працювало 58 касових апаратів, загальний виторг яких склав 2.9 млн грн.

Так, ви не помилились. За 1 день – 2.9 млн грн – торговий центр, що не працює".

Деталі: Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у знищеному росіянами ТЦ у Кременчуці не було бункерів та складів зі зброєю, там немає та ніколи не було військових об'єктів.

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Так Гетманцев та Монастирський відповіли на пропагандистську брехню Міністерства оборони Росії, яку підхопив і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Цьому передувало: Міноборони Росії заявило, що 27 червня в Кременчуці Повітряно-космічні сили РФ завдали удару не по торговому центру, а "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин".

Нібито детонація "зброї та боєприпасів західного виробництва" викликала пожежу "в розташованому поруч з територією заводу торговому центрі, що не функціонував".

Лавров заявив, що "всі ЗМІ на Заході вибухнули роликами з Кременчука", але повторив версію російських військових і додав: "Чим більше поставлятиметься зброя, яка покликана продовжити конфлікт і страждання мирних громадян, тим більше завдань ми виконуватимемо на землі".

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали удари двома ракетами по Кременчуку, влучили у ТЦ "Амстор". Загинули щонайменше 20 людей, 59 осіб отримали поранення.
  • Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удару по Кременчуку завдано ракетою Х-22, випущеною з бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.
  • Українські правоохоронці вже вирахували російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по торговельному центру у Кременчуці Полтавської області.

Теми: КременчукПолтавська областьРосіявійна
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