Гетманцев – Лаврову: "Неработающий" ТЦ заработал в день теракта 2.9 млн грн
В кременчугском торговом центре "Амстор" в день ракетного удара работало 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2.9 млн грн, согласно данным Государственной налоговой службы Украины.
Источник: глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram
Прямая речь: "Некий гражданин Лавров заявил, что удар РФ по торговому центру "Амстор" в Кременчуге не является терактом ввиду того, что Амстор якобы не работал.
Однако, по данным ГНС в торговом центре в день теракта работало 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2.9 млн грн.
Да, вы не ошиблись. За 1 день – 2.9 млн грн – не работающий торговый центр".
Детали: Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в уничтоженном россиянами ТЦ в Кременчуге не было бункеров и складов с оружием, там нет и никогда не было военных объектов.
Так Гетманцев и Монастырский ответили на пропагандистскую ложь Министерства обороны России, которую подхватил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Этому предшествовало: Минобороны России заявило, что 27 июня в Кременчуге Воздушно-космические силы РФ нанесли удар не по торговому центру, а "по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин".
Якобы детонация "оружия и боеприпасов западного производства" вызвала пожар "в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре".
Лавров заявил, что "все СМИ на Западе взорвались роликами из Кременчуга", но повторил версию российских военных и добавил: "Чем больше будет поставляться оружие, которое призвано продлить конфликт и страдания мирных граждан, тем больше задач мы будем выполнять на земле".
Предыстория:
- 27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в ТЦ "Амстор". Погибли по меньшей мере 20 человек, 59 получили ранения.
- Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удар по Кременчугу нанесен ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.
- Украинские правоохранители уже вычислили российских летчиков, совершивших ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.