Гетманцев – Лаврову: "Неработающий" ТЦ заработал в день теракта 2.9 млн грн

В кременчугском торговом центре "Амстор" в день ракетного удара работало 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2.9 млн грн, согласно данным Государственной налоговой службы Украины.

Источник: глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram

Прямая речь: "Некий гражданин Лавров заявил, что удар РФ по торговому центру "Амстор" в Кременчуге не является терактом ввиду того, что Амстор якобы не работал.

Однако, по данным ГНС в торговом центре в день теракта работало 58 кассовых аппаратов, общая выручка которых составила 2.9 млн грн.

Да, вы не ошиблись. За 1 день – 2.9 млн грн – не работающий торговый центр".

Детали: Ранее министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в уничтоженном россиянами ТЦ в Кременчуге не было бункеров и складов с оружием, там нет и никогда не было военных объектов.

Так Гетманцев и Монастырский ответили на пропагандистскую ложь Министерства обороны России, которую подхватил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Минобороны России заявило, что 27 июня в Кременчуге Воздушно-космические силы РФ нанесли удар не по торговому центру, а "по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин".

Якобы детонация "оружия и боеприпасов западного производства" вызвала пожар "в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре".

Лавров заявил, что "все СМИ на Западе взорвались роликами из Кременчуга", но повторил версию российских военных и добавил: "Чем больше будет поставляться оружие, которое призвано продлить конфликт и страдания мирных граждан, тем больше задач мы будем выполнять на земле".

Предыстория: