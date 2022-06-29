Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жертв у Кременчуку могло бути набагато менше, не нехтуйте сигналами тривоги - ДСНС

Валентина РоманенкоСереда, 29 червня 2022, 15:19
Жертв у Кременчуку могло бути набагато менше, не нехтуйте сигналами тривоги - ДСНС
Олександр Хорунжий. фото медіацентру

Великої кількості жертв ракетного удару Росії по торговельному центру "Амстор" можна було би уникнути, якби відвідувачі ТЦ відповідально прослідували в укриття після оголошення повітряної тривоги.

Джерело: речник ДСНС України під час брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"  Олександр Хорунжий

Пряма мова: "Жертв могло бути набагато менше, аби всі чітко виконали необхідні дії, коли пролунав сигнал тривога. Ми живемо в такий час, коли нехтування сигналами тривоги вартує життя. Пролунав відповідний сигнал – всі відразу повинні покинути будівлю і пройти до найближчого укриття". 

Реклама:

Деталі: Водночас Хорунжий пояснив, що під час війни ДСНС не проводить перевірки торгівельних центрів, однак після завершення бойових дій такі рейди відновляться.

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів.
  • За даними ДСНС, внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кременчуквійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Кременчук
Роковини удару по ТЦ у Кременчуці: під підозрою троє російських командирів, слідство триває
У роковини удару по ТЦ "Амстор" Росія знову атакувала Кременчук
Кременчук. "Спочатку було багато криків, а потім стало тихо"
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: