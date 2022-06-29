Жертв у Кременчуку могло бути набагато менше, не нехтуйте сигналами тривоги - ДСНС

Великої кількості жертв ракетного удару Росії по торговельному центру "Амстор" можна було би уникнути, якби відвідувачі ТЦ відповідально прослідували в укриття після оголошення повітряної тривоги.

Джерело: речник ДСНС України під час брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" Олександр Хорунжий

Пряма мова: "Жертв могло бути набагато менше, аби всі чітко виконали необхідні дії, коли пролунав сигнал тривога. Ми живемо в такий час, коли нехтування сигналами тривоги вартує життя. Пролунав відповідний сигнал – всі відразу повинні покинути будівлю і пройти до найближчого укриття".

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Деталі: Водночас Хорунжий пояснив, що під час війни ДСНС не проводить перевірки торгівельних центрів, однак після завершення бойових дій такі рейди відновляться.

Передісторія:

27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла запчастини для цивільних автомобілів.

За даними ДСНС, внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.