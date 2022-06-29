Жертв в Кременчуге могло быть гораздо меньше, не пренебрегайте сигналами тревоги - ГСЧС

Большого количества жертв ракетного удара России по торговому центру "Амстор" можно было бы избежать, если бы посетители ТЦ ответственно последовали в укрытие после объявления воздушной тревоги.

Источник: спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ"

Прямая речь: "Жертв могло быть гораздо меньше, если бы все четко выполнили необходимые действия, когда раздался сигнал тревога. Мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизнь. Раздался ответный сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти к ближайшему укрытию" .

Детали: В то же время, Хорунжий объяснил, что во время войны ГСЧС не проводит проверки торговых центров, однако после завершения боевых действий такие рейды возобновятся.

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