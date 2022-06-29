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Жертв в Кременчуге могло быть гораздо меньше, не пренебрегайте сигналами тревоги - ГСЧС

Валентина РоманенкоСреда, 29 июня 2022, 15:19
Жертв в Кременчуге могло быть гораздо меньше, не пренебрегайте сигналами тревоги - ГСЧС
Александр Хорунжий. фото медиацентра

Большого количества жертв ракетного удара России по торговому центру "Амстор" можно было бы избежать, если бы посетители ТЦ ответственно последовали в укрытие после объявления воздушной тревоги.

Источник: спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ"

Прямая речь: "Жертв могло быть гораздо меньше, если бы все четко выполнили необходимые действия, когда раздался сигнал тревога. Мы живем в такое время, когда пренебрежение сигналами тревоги стоит жизнь. Раздался ответный сигнал – все сразу должны покинуть здание и пройти к ближайшему укрытию" .

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Детали: В то же время, Хорунжий объяснил, что во время войны ГСЧС не проводит проверки торговых центров, однако после завершения боевых действий такие рейды возобновятся.

Предыстория:

  • 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило запчасти для гражданских автомобилей.
  • По данным ГСЧС, в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено также 8 фрагментов человеческих тел.
  • Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.

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Темы: Кременчугвойна
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