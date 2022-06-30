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Єрмак пояснив, чому слова росіян про добровільний вихід зі Зміїного – брехня

Олена РощінаЧетвер, 30 червня 2022, 14:13
Єрмак пояснив, чому слова росіян про добровільний вихід зі Зміїного – брехня
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав брехнею заяву Міністерство оборони Росії про добровільне виведення гарнізону з острова Зміїний у Чорному морі.

Джерело: Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова: "На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію та вибили їх. (...)

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На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острова Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це – суцільний фейк. 

По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області". 

Деталі: Єрмак додав, що Росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. 

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"Вони як і раніше блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий Голодомор", – написав він.

Передісторія:

  • 30 червня Оперативне командування "Південь" заявило, що російська армія поспіхом евакуювала залишки гарнізону з острова Зміїний після ударів українських військових по ньому.
  • Міноборони РФ заявило, що нібито "як жест доброї волі" вивело гарнізон з острова Зміїний після "виконання завдань" там.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни втекли зі Зміїного після того, як українські захисники завдали по острову низку ударів, в тому числі і з української гаубиці "Богдана".

Теми: ЗміїнийАндрій ЄрмаквійнаРосія
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