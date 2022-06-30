Ермак объяснил, почему слова россиян о добровольном выходе со Змеиного – ложь

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ложью заявление Министерство обороны России о добровольном выводе гарнизона с острова Змеиный в Черном море.

Источник: Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию и выбили их. (...)

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В России говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как "жест доброй воли". Мол, Россия так не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это – сплошной фейк.

Во-первых, ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. Во-вторых, россияне обстреливают склады с нашим зерном. Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области".

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Детали: Ермак добавил, что Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать.

"Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой Голодомор", – написал он.

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