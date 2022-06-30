Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак объяснил, почему слова россиян о добровольном выходе со Змеиного – ложь

Елена РощинаЧетверг, 30 июня 2022, 14:13
Ермак объяснил, почему слова россиян о добровольном выходе со Змеиного – ложь
Андрей Ермак, фото Офиса президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ложью заявление Министерство обороны России о добровольном выводе гарнизона с острова Змеиный в Черном море.

Источник: Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь: "На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию и выбили их. (...)

Реклама:

В России говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как "жест доброй воли". Мол, Россия так не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это – сплошной фейк.

Во-первых, ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. Во-вторых, россияне обстреливают склады с нашим зерном. Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Ермак добавил, что Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать.

"Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой Голодомор", – написал он.

Предыстория:

  • 30 июня Оперативное командование "Юг" заявило, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.
  • Минобороны РФ заявило, что якобы "как жест доброй воли" вывело гарнизон с острова Змеиный после "выполнения задач" там.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне сбежали со Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и из украинской гаубицы "Богдана".

Темы: ЗмеиныйАндрей ЕрмаквойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Исключений нет: генсек НАТО прокомментировал возможность поставок западных танков в Украину
Данилов потролил оккупантов после побега со Змеиного: Где там украинский Севастополь?
Пропагандисты РФ готовят население к неудачам в войне – Генштаб
Россияне снимают с хранения старую технику на Сахалине и в Калининграде – Минобороны
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: