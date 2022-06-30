Ермак объяснил, почему слова россиян о добровольном выходе со Змеиного – ложь
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал ложью заявление Министерство обороны России о добровольном выводе гарнизона с острова Змеиный в Черном море.
Источник: Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь: "На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию и выбили их. (...)
В России говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как "жест доброй воли". Мол, Россия так не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это – сплошной фейк.
Во-первых, ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. Во-вторых, россияне обстреливают склады с нашим зерном. Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области".
Детали: Ермак добавил, что Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать.
"Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой Голодомор", – написал он.
Предыстория:
- 30 июня Оперативное командование "Юг" заявило, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему.
- Минобороны РФ заявило, что якобы "как жест доброй воли" вывело гарнизон с острова Змеиный после "выполнения задач" там.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что россияне сбежали со Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и из украинской гаубицы "Богдана".