Под завалами ТЦ в Кременчуге нашли 22 фрагмента тел – ГСЧС

Во время разбора завалов на территории ТЦ "Амстор" в Кременчуге, который 27 июня подвергся ракетному обстрелу со стороны РФ, обнаружили 22 фрагмента тел, также подтверждена гибель 18 человек.

Источник: ГСЧС Украины, руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Ольга Козак в комментарии УП

разбор завалов в Кременчуге, фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 15:20 на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел.

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Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел".

Детали: Как сообщила в комментарии УП руководитель пресс-службы ГСЧС Ольга Козак, кроме найденных фрагментов тел, подтверждена гибель 18 человек.

Скольким погибшим принадлежат фрагменты тел, пока неизвестно, по этому поводу будут проводиться экспертизы.

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Что предшествовало: По состоянию на 29 июня в ГСЧС сообщали, что в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

За медицинской помощью обратилось 65 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.

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