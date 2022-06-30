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Под завалами ТЦ в Кременчуге нашли 22 фрагмента тел – ГСЧС

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 16:56
Под завалами ТЦ в Кременчуге нашли 22 фрагмента тел – ГСЧС
разбор завалов в Кременчуге, фото ГСЧС

Во время разбора завалов на территории ТЦ "Амстор" в Кременчуге, который 27 июня подвергся ракетному обстрелу со стороны РФ, обнаружили 22 фрагмента тел, также подтверждена гибель 18 человек.

Источник: ГСЧС Украины, руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Ольга Козак в комментарии УП

 
разбор завалов в Кременчуге, фото ГСЧС

Дословно ГСЧС: "По состоянию на 15:20 на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел.

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Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел".

Детали: Как сообщила в комментарии УП руководитель пресс-службы ГСЧС Ольга Козак, кроме найденных фрагментов тел, подтверждена гибель 18 человек.

 

Скольким погибшим принадлежат фрагменты тел, пока неизвестно, по этому поводу будут проводиться экспертизы.

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Что предшествовало: По состоянию на 29 июня в ГСЧС сообщали, что в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

За медицинской помощью обратилось 65 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.

Предыстория:

  • 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило запчасти для гражданских автомобилей.
  • Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удар по Кременчугу нанесен ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.
  • В России сначала сообщили, что нанесли удар "по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран". Затем в РФ назвали ТЦ "неработающим", "постановой", а видео первых минут после обстрела и крики окровавленных гражданских – "фейком".
  • Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге.
  • Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.

Темы: КременчугтерактГСЧС
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