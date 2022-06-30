Под завалами ТЦ в Кременчуге нашли 22 фрагмента тел – ГСЧС
Во время разбора завалов на территории ТЦ "Амстор" в Кременчуге, который 27 июня подвергся ракетному обстрелу со стороны РФ, обнаружили 22 фрагмента тел, также подтверждена гибель 18 человек.
Источник: ГСЧС Украины, руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Ольга Козак в комментарии УП
Дословно ГСЧС: "По состоянию на 15:20 на месте проведения аварийно-спасательных работ на территории ТЦ "Амстор" дополнительно обнаружено 5 фрагментов тел.
Всего с начала работ обнаружено 22 фрагмента тел".
Детали: Как сообщила в комментарии УП руководитель пресс-службы ГСЧС Ольга Козак, кроме найденных фрагментов тел, подтверждена гибель 18 человек.
Скольким погибшим принадлежат фрагменты тел, пока неизвестно, по этому поводу будут проводиться экспертизы.
Что предшествовало: По состоянию на 29 июня в ГСЧС сообщали, что в результате обстрела ТЦ погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.
За медицинской помощью обратилось 65 человек, из них 26 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения.
Предыстория:
- 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило запчасти для гражданских автомобилей.
- Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удар по Кременчугу нанесен ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.
- В России сначала сообщили, что нанесли удар "по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран". Затем в РФ назвали ТЦ "неработающим", "постановой", а видео первых минут после обстрела и крики окровавленных гражданских – "фейком".
- Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.