"Слуги" обговорили законопроєкти для входження до ЄС і заміну Денісовій

Фракція "Слуги народу" обговорила план розгляду законопроєктів, необхідних для входження України до ЄС.

Джерело: речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у Telegram

Дослівно: "Відбулося засідання депутатської фракції "Слуга народу", в ході якого розглянули план законопроєктних робіт, необхідних для входження України до ЄС, які Верховна Рада планує розглянути найближчим часом".

Деталі: Фракція також обговорила кандидатуру на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"На цю посаду запропоновано народного депутата, чинного голову Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця. Голосування відбудеться на найближчому засіданні парламенту", - зазначила Палійчук.

Передісторія:

31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.

У відповідь на це Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

21 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини. 28 червня його кандидатуру підтримав профільний комітет.

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