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"Слуги" обсудили законопроекты для вхождения в ЕС и замену Денисовой

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 20:07
Слуги обсудили законопроекты для вхождения в ЕС и замену Денисовой
Верховная Рада, фото Getty Images

Фракция "Слуги народа" обсудила план рассмотрения законопроектов, необходимых для вхождения Украины в ЕС.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Дословно: "Состоялось заседание депутатской фракции "Слуга народа", в ходе которого был рассмотрен план законопроектных работ, необходимых для вхождения Украины в ЕС, которые Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время".

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Детали: Фракция также обсудила кандидатуру на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"На эту должность предложен народный депутат, действующий председатель Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец. Голосование состоится на ближайшем заседании парламента", – отметила Палийчук.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.
  • В ответ на это Денисова заявила, что будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.
  • 21 июня глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВРУ по правам человека. 28 июня его кандидатуру поддержал профильный комитет.

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Темы: Слуга народаВерховная Радаевроинтеграцияправа человека
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