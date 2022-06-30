"Слуги" обсудили законопроекты для вхождения в ЕС и замену Денисовой

Фракция "Слуги народа" обсудила план рассмотрения законопроектов, необходимых для вхождения Украины в ЕС.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Дословно: "Состоялось заседание депутатской фракции "Слуга народа", в ходе которого был рассмотрен план законопроектных работ, необходимых для вхождения Украины в ЕС, которые Верховная Рада планирует рассмотреть в ближайшее время".

Детали: Фракция также обсудила кандидатуру на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"На эту должность предложен народный депутат, действующий председатель Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец. Голосование состоится на ближайшем заседании парламента", – отметила Палийчук.

Предыстория:

31 мая Верховная Рада уволила с должности уполномоченного парламента по правам человека Людмилу Денисову.

В ответ на это Денисова заявила, что будет обжаловать в суде свое увольнение с этой должности.

21 июня глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного ВРУ по правам человека. 28 июня его кандидатуру поддержал профильный комитет.

Читайте также: От Facebook до допросов. Почему омбудсмен Денисова потеряла должность