Появились спутниковые снимки Змеиного после освобождения от оккупантов
Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки острова Змеиный в Одесской области после освобождения от российских оккупантов.
Источник: Maxar Technologies в Twitter
Детали: В компании отметили, что снимки сделаны в четверг, 30 июня.
Дословно: "На сегодняшних изображениях можно увидеть дым от горящих транспортных средств/сооружений в нескольких местах в северной части острова".
Что предшествовало: Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".
Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.
В Генштабе ВСУ констатировали полное освобождение территории Одесской области от оккупантов.