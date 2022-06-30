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Появились спутниковые снимки Змеиного после освобождения от оккупантов

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 21:37
Появились спутниковые снимки Змеиного после освобождения от оккупантов
ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ 30 ИЮНЯ, ФОТО MAXAR TECHNOLOGIES/TWITTER

Американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки острова Змеиный в Одесской области после освобождения от российских оккупантов.

Источник: Maxar Technologies в Twitter

 
остров Змеиный 30 июня, фото Maxar Technologies/Twitter
 

Детали: В компании отметили, что снимки сделаны в четверг, 30 июня.

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Дословно: "На сегодняшних изображениях можно увидеть дым от горящих транспортных средств/сооружений в нескольких местах в северной части острова".

Что предшествовало: Российские оккупанты сбежали с острова Змеиного после того, как украинские защитники нанесли по острову ряд ударов, в том числе и с украинской гаубицы "Богдана".

Российские власти заявили, что якобы "завершили выполнение задач на острове Змеином" и "в качестве шага доброй воли" вывели находившийся там гарнизон.

ВИДЕО ДНЯ

В Генштабе ВСУ констатировали полное освобождение территории Одесской области от оккупантов.

Темы: ЗмеиныйОдесская область
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